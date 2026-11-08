Asegura FGR 100 mil litros de hidrocarburo

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CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR), en conjunto con agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aseguró alrededor de 100 mil litros de hidrocarburo y detuvo a una mujer y tres hombres en Matamoros, Tamaulipas.

De acuerdo con la dependencia a cargo de la fiscal general Ernestina Godoy, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llevaron a cabo actos de investigación en la localidad El Capote, donde capturaron en flagrancia a Yolanda "N", Guadalupe "N", Juan "N" y Julio "N" y aseguraron dicha cantidad de hidrocarburo, además de isotanques, plataformas y tractocamiones.

En otra acción realizada en Tenosique, Tabasco, la SSPC y la FGR, en colaboración con efectivos del Ejército mexicano y Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex), detuvieron en flagrancia a Sami "N" al ejecutar un cateo en un inmueble por la posible comisión del delito en materia de hidrocarburo.

Durante el cateo, el personal ministerial aseguró 4 mil 350 litros de gas LP, dinero en efectivo, una máquina despachadora, tanques de almacenamiento, vehículos, garrafas, una lancha y el inmueble en mención.

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En los dos casos, informó la FGR, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal (MPF) en las Fiscalías Federales en Tamaulipas y Tabasco, de manera respectiva, con la intención de continuar con el proceso de ley.