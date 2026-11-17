Gobierno destaca apoyos y atención directa a productores agrícolas
Rosa Icela Rodríguez destaca la disposición del gobierno para atender a productores sin intermediarios
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"No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población", pidió laSecretaría de Gobernación (Segob) a productores del campo
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que amagaron con realizar bloqueos en estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro.
Rosa Icela Rodríguez, titular de la Segob, reconoció que hay demandas pendientes con algunos productores en los estados y refrendó la disposición de la dependencia que encabeza para seguir con el diálogo.
Apuntó que han encontrado "muy buena recepción" de la mayoría de los liderazgos, porque la Secretaría de Agricultura ha atendido a la mayoría de los grupos de productores.
El gobierno de México tiene abiertas las puertas para un diálogo respetuoso y pacífico, recalcó Rodríguez.
"Fíjense cómo es la cifra de apoyos al campo directos a los productores: son de 26 mil millones de pesos. O sea, es una cifra extraordinaria, este gran esfuerzo que está haciendo el Gobierno de México.
"Entonces, lo que decimos es: todos los productores están siendo atendidos sin intermediarios. Si hay dirigentes que quieren tener mesa con nosotros, lo hacemos de inmediato y hay toda la disposición de nosotros para hacerlo", mencionó.
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