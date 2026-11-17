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"No hay necesidad de bloquear ni de afectar a la población", pidió la

(Segob) a

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que amagaron con realizaren estados como Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro., titular de la Segob, reconoció que haycon algunosen los estados y refrendó la disposición de la dependencia que encabeza para seguir con el diálogo.Apuntó que han encontrado "" de la mayoría de los, porque laha atendido a la mayoría de los grupos deEltiene abiertas las puertas para un, recalcó Rodríguez."Fíjense cómo es la cifra dedirectos a los: son dede pesos. O sea, es una cifra extraordinaria, este gran esfuerzo que está haciendo el"Entonces, lo que decimos es: todos losestán siendo atendidos. Si hay dirigentes que quieren tener mesa con nosotros, lo hacemos de inmediato y hay toda la disposición de nosotros para hacerlo", mencionó.