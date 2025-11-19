Semar detiene a presuntos criminales en Colima

CIUDAD DE MÉXICO.- Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) detuvieron en varias colonias de Manzanillo y otros municipios de Colima a 54 presuntos infractores de la ley del grupo criminal Los Mezcales, facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además, aseguraron armamento, cartuchos, vehículos, inmuebles y presunta droga, en diversos municipios del estado, como resultado de los recorridos de vigilancia implementados en el marco de la Estrategia de Seguridad Pez Vela 2025.

La Semar señaló que estas acciones se realizaron en diversas colonias de los municipios de Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez y Colima.

Los elementos incautaron dos armas cortas, dos armas artesanales, 18 armas blancas como cuchillos, navajas, un cargador y 17 cartuchos, 268 dosis con características similares a la metanfetamina; cinco envoltorios y dos bolsas con hierba seca, aparentemente marihuana. También cinco inmuebles, una estructura unipolar (antena), dos computadoras, nueve celulares, dos radios de comunicación, una camioneta con reporte de robo y ocho motocicletas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades; también participaron integrantes de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Colima (SSP) y la Dirección de Seguridad Pública (DSP) de Manzanillo.

El 13 de noviembre en el marco de la Estrategia de Seguridad Colima Seguro, la Semar en coordinación con la SSP de la entidad y la Policía Estatal, arrestaron a Jaime Tonatiuh “N”, “El Pilas”, o “X7”, de 26 años, presunto integrante del CJNG y objetivo prioritario. La acción se realizó durante patrullajes en la colonia Lomas del Mar, donde detuvieron a una persona a quien se le aseguraron 68 dosis de metanfetamina y una bolsa de plástico.