Día Nacional del Yogurt: 5 mitos y beneficios que avala la ciencia

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El Día Nacional del Yogurt nos invita a poner sobre la mesa uno de los alimentos fermentados más versátiles, ancestrales y nutritivos de la dieta diaria. Más allá de su agradable textura y frescura, alrededor del yogur hay múltiples dudas sobre su impacto en la salud digestiva, los perfiles de azúcares, la presencia de lactosa y las diferencias entre los fermentos vivos y los probióticos.

Para separar los mitos de la evidencia científica, analizamos cinco puntos clave que te ayudan a comprender qué ocurre en el organismo al incluir este lácteo en tu alimentación.

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La realidad: No todos los productos del mercado tienen la misma composición. Si bien el yogurt se origina mediante la fermentación láctea de ciertos cultivos, su perfil nutricional cambia según los ingredientes añadidos, los tipos de fermentos y los procesos industriales.El dato experto: revisar la etiqueta nutrimental y la lista de ingredientes te permite identificar el contenido real de proteínas, grasas y azúcares añadidos; adáptalo a tus metas de salud.La realidad: no necesariamente se debe eliminar por completo. Gracias a la acción de los microorganismos vivos característicos del proceso de fermentación, la lactosa se predigiere parcialmente.El dato experto: diversas investigaciones en gastroenterología señalan que muchas personas con intolerancia a la lactosa experimentan menores molestias digestivas al consumir yogurt en comparación con la leche, aunque la tolerancia individual siempre dependerá de la sensibilidad de cada organismo y del tipo de producto.La realidad: su aporte nutricional va mucho más allá del bienestar gastrointestinal.El dato experto: el yogur es una fuente de proteína de alta calidad biológica, fundamental para la conservación y el desarrollo de la masa muscular, además de aportar calcio y minerales esenciales para la salud ósea. Asimismo, aporta micronutrientes como potasio y vitaminas del complejo B, convirtiéndolo en un alimento integral para distintos grupos de edad.La realidad: su versatilidad culinaria permite integrarlo a lo largo del día.El dato experto: puede disfrutarse solo, mezclado con frutos rojos y semillas, como base para licuados (smoothies) y tazones nutritivos (bowls), o bien como sustituto de cremas en aderezos, salsas y preparaciones saladas dentro de una dieta variada.La realidad: aunque con frecuencia se usan como sinónimos en el marketing alimentario, conceptualmente son distintos.El dato experto: la microbiota intestinal engloba a toda la comunidad de microorganismos que habitan de forma natural en el tracto digestivo. Los probióticos, por otra parte, son cepas específicas de microorganismos vivos que, al consumirlos en cantidades adecuadas, otorgan beneficios a la salud. No todo alimento fermentado posee automáticamente efectos probióticos a menos que cuente con estudios clínicos que lo respalden.Conmemorar el Día Nacional del Yogur nos recuerda que la innovación alimentaria y el rigor científico van de la mano. Comprender lo que consumimos nos empodera para tomar mejores decisiones nutricionales. Aprovecha la versatilidad de este fermento que sigue evolucionando para cuidar tu salud en cada etapa de la vida.