¿Habrá megapuente de 4 días en noviembre? Esto dice el calendario

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Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria todavía tienen un descanso pendiente antes de despedir el año. Aunque noviembre ya estuvo marcado por algunos días sin actividades escolares, el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) contempla un nuevo megapuente que permitirá a miles de alumnos disfrutar de cuatro días consecutivos sin acudir a las aulas.

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el viernes 13 de noviembre los alumnos de educación básica no tendrán actividades escolares debido al registro de calificaciones por parte de los maestros.

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Esta suspensión no corresponde a un día festivo, sino a una actividad administrativa contemplada dentro de la organización escolar. Durante esa jornada, los docentes deberán completar el proceso de evaluación y captura de las calificaciones de sus estudiantes.Pero ese no será el único motivo para guardar los uniformes durante varios días.El descanso tendrá una duración de cuatro días consecutivos, debido a que el viernes 13 se sumará al fin de semana y al lunes 16 de noviembre, fecha en la que también descansarán debido a el aniversario de la Revolución Mexicana.De esta manera, los alumnos podrán disfrutar del viernes 13, sábado 14, domingo 15 y lunes 16 de noviembre, antes de regresar a sus actividades escolares habituales.Después de este megapuente, los estudiantes deberán retomar sus actividades académicas y continuar con el ciclo escolar, ya que no están contempladas otras suspensiones generales de varios días antes del receso decembrino.Según la SEP, las vacaciones de invierno 2026 comenzarán el lunes 21 de diciembre, fecha esperada por los alumnos que se preparan para cerrar el año escolar y disfrutar de las celebraciones navideñas.El calendario escolar 2026-2027 también contempla distintas fechas de suspensión de actividades para los estudiantes de educación básica en México durante los primeros meses de 2027.Entre los descansos establecidos se encuentra el 1 de enero, por Año Nuevo; el lunes 1 de febrero, cuando se conmemora el Día de la Constitución; y el lunes 15 de marzo, correspondiente a la conmemoración del Natalicio de Benito Juárez.Más adelante, los alumnos tampoco tendrán clases el 1 de mayo, por el Día del Trabajo, y el 5 de mayo, fecha en la que se recuerda la Batalla de Puebla.A estos días se suman las jornadas destinadas al Consejo Técnico Escolar (CTE), reuniones en las que los docentes realizan actividades de evaluación, planeación y seguimiento académico.Las fechas programadas para estas sesiones durante 2027 son el viernes 29 de enero, correspondiente a la cuarta sesión ordinaria; el 26 de febrero, para la quinta; el 30 de abril, con la sexta; el 28 de mayo, con la séptima, y el 25 de junio, cuando se llevará a cabo la octava sesión ordinaria.