Atropellan a vendedor de la Coca en Tequis

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Durante el mediodía del pasado miércoles, mientras bajaba cajas de refresco, un trabajador de Coca-Cola fue atropellado en el barrió de Tequis.

El siniestro se registró alrededor de las doce y media de la tarde, cuando el vendedor de la compañía refresquera se encontraba haciendo maniobras en un camión estacionado en el arroyo vehicular, sobre la avenida Cuauhtémoc. Fue mientras realizaba sus labores que un vehículo WV de color rojo lo impactó, derribándolo y haciendo caer sobre el pavimento su carga con botellas de vidrio. El auto involucrado se incorporó a la avenida desde la calle del Trabajo. Tras el percance, personas que estaban en la zona auxiliaron al hombre quien permaneció tendido sobre la calle hasta la llegada de los paramédicos, quienes lo valoraron. Momentos después, autoridades llegaron al lugar para tomar conocimiento del hecho, mientras el afectado esperaba atención médica por parte de la aseguradora.