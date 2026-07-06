Derrapa en moto y queda inconsciente en El Pujal

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Ciudad Valles.- Un hombre quedó inconsciente luego de caer de su motocicleta cuando circulaba por la delegación de El Pujal, en Ciudad Valles.

El accidente ocurrió la noche de este domingo, frente a la cancha del sector, donde vecinos reportaron al Sistema de Emergencias 9-1-1 que una persona se encontraba herida sobre la vía pública.

El lesionado fue identificado como José Sánchez, conocido como "La Ruca", vecino del ejido Tambolón, quien presuntamente perdió el control del manubrio después de que su motocicleta derrapó.

De acuerdo con testigos, el hombre cayó y se golpeó la cabeza contra la guarnición de la banqueta. Se presume que no llevaba colocado correctamente el casco de protección, ya que este se le habría zafado al momento del impacto.

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Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja y brigadistas de la Comisión Nacional de Emergencias. Los socorristas de la Cruz Roja brindaron la atención inicial y posteriormente trasladaron al motociclista a un hospital para recibir atención médica.