Sí aumentó la tortilla,admite Sheinbaum

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la inflación está contenida pese al incremento desmesurado en el precio de los combustibles por la situación en Medio Oriente.

"La inflación está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 años, o 26 años", dijo este jueves en su conferencia en Palacio Nacional.

Sobre el precio de la tortilla, admitió que "ha habido un ligero aumento", pero dijo que el maíz está en los niveles más bajos de la historia.

"¿Por qué están subiendo el precio de la tortilla, si en todo caso se compensaría con la posibilidad de incremento en otros precios? El gas LP disminuyó, no tendrían que estar elevando los precios", dijo.

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Sheinbaum explicó que hubo mayor inflación en marzo, principalmente, por el alza en jitomate, papa y tomate.

"Cómo es posible que en las tiendas del ISSSTE el jitomate esté en 20 pesos y en Walmart esté a 80 pesos, 100 pesos en algunos lugares", cuestionó.

El subsecretario de Hacienda, Carlos Gabriel Lerma Cotera, aseguró que las políticas implementadas permiten contener el impacto de la inflación.