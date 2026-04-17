Va Citlalli por afianzar alianza

Ciudad de México.- Con la encomienda de lograr acuerdos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y garantizar la continuidad de la alianza, Citlalli Hernández Mora asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En medio de presiones y tensiones al interior de la coalición por las candidaturas rumbo a las elecciones federales y de 17 gubernaturas en 2027, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la incorporación de la exsecretaria de las Mujeres es fundamental para fortalecer al partido y, con su experiencia, impulsar los acuerdos que se requieren en la mesa de diálogo entre Morena, PVEM y PT.

A acompañadas de la secretaria general morenista, Carolina Rangel, Alcalde Luján y Hernández Mora descartaron cualquier riesgo de fractura.

Alcalde minimizó las diferencias con los partidos de la alianza y calificó como "ruido mediático" las versiones sobre conflictos, rupturas y disputas.

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"Ha sido muy importante para el movimiento de transformación esta alianza. Entonces, esta alianza se mantiene, ya ustedes fueron partícipes, recordarán, hace meses que tuvimos un evento. Estuvimos las tres dirigencias, firmamos este acuerdo de unidad y lo vamos a mantener", subrayó.

Hernández Mora aseguró que la coalición se mantendrá cohesionada porque el pueblo sabe que esa es la vía para continuar la transformación del país y vaticinó que los tres partidos aliados conservarán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido. Y no sólo porque lo queramos y porque vamos a trabajar para ello, sino porque, sobre todo, el pueblo de México respalda a nuestra Presidenta (...), respalda nuestro movimiento, y juntos, Morena, PT y Verde seguiremos haciendo historia".