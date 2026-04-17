logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Fotogalería

CELEBRAN SU MATRIMONIO

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Va Citlalli por afianzar alianza

Hernández deja la Secretaría de las Mujeres; ocupará cargo en Morena

Por El Universal

Abril 17, 2026 03:00 a.m.
A
Va Citlalli por afianzar alianza

Ciudad de México.- Con la encomienda de lograr acuerdos con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), y garantizar la continuidad de la alianza, Citlalli Hernández Mora asumió la presidencia de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.

En medio de presiones y tensiones al interior de la coalición por las candidaturas rumbo a las elecciones federales y de 17 gubernaturas en 2027, la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la incorporación de la exsecretaria de las Mujeres es fundamental para fortalecer al partido y, con su experiencia, impulsar los acuerdos que se requieren en la mesa de diálogo entre Morena, PVEM y PT.

A acompañadas de la secretaria general morenista, Carolina Rangel, Alcalde Luján y Hernández Mora descartaron cualquier riesgo de fractura.

Alcalde minimizó las diferencias con los partidos de la alianza y calificó como "ruido mediático" las versiones sobre conflictos, rupturas y disputas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Ha sido muy importante para el movimiento de transformación esta alianza. Entonces, esta alianza se mantiene, ya ustedes fueron partícipes, recordarán, hace meses que tuvimos un evento. Estuvimos las tres dirigencias, firmamos este acuerdo de unidad y lo vamos a mantener", subrayó.

Hernández Mora aseguró que la coalición se mantendrá cohesionada porque el pueblo sabe que esa es la vía para continuar la transformación del país y vaticinó que los tres partidos aliados conservarán la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.

"Vamos a un 2027 a mantener nuestros gobiernos estatales, a mantener nuestra mayoría calificada, a fortalecer nuestro partido. Y no sólo porque lo queramos y porque vamos a trabajar para ello, sino porque, sobre todo, el pueblo de México respalda a nuestra Presidenta (...), respalda nuestro movimiento, y juntos, Morena, PT y Verde seguiremos haciendo historia".

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Pemex despide a 3 por derrame
Pemex despide a 3 por derrame

Pemex despide a 3 por derrame

SLP

El Universal

Habrían ocultado que una fuga en un ducto del complejo Cantarell ocasionó el desastre

Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: CS
Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: CS

Cumbre en Barcelona no es anti-Trump: CS

SLP

El Universal

Va Citlalli por afianzar alianza
Va Citlalli por afianzar alianza

Va Citlalli por afianzar alianza

SLP

El Universal

Hernández deja la Secretaría de las Mujeres; ocupará cargo en Morena

Naasón Joaquín García enfrenta acusaciones por abuso sexual en EU
Naasón Joaquín García enfrenta acusaciones por abuso sexual en EU

Naasón Joaquín García enfrenta acusaciones por abuso sexual en EU

SLP

El Universal

Naasón Joaquín García fue detenido en 2019 en Estados Unidos por cargos graves de abuso sexual y pornografía infantil.