Sindicato del IMSS convoca a consulta

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Ciudad de México.- El Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) convocó a las personas trabajadoras de base con contrato vigente a participar en la Consulta Salarial 2026-2027, que se realizará el miércoles 14 de octubre de 2026.

En un comunicado, explicó que la votación será personal, libre, directa y secreta en las unidades electorales instaladas en las 37 secciones sindicales y en el Módulo Central, de 7:30 a 21:00 horas, en el lugar que indique el calendario de cada sección, a través de las 670 unidades electorales instaladas en el país.

Enfatizó que los resultados nacionales serán publicados en un plazo no mayor a 12 horas, en lugares visibles del centro de trabajo y en el local sindical.

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que responderá a los resultados de la consulta salarial que realizará el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, el próximo 14 de octubre, para determinar si concede un aumento o queda en 6.8% como se había aprobado en un principio.

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Mientras, este lunes, trabajadores del IMSS en Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Tlaxcala, Estado de México y la Ciudad de México se manifestaron y bloquearon vialidades, en demanda de mejores prestaciones, medicamentos y nuevas plazas médicas. Para este martes se prevé que a las protestas se unan trabajadores de Hidalgo, Zacatecas, Morelos, Jalisco y Puebla.