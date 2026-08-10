Lluvia por la tarde y hasta 37°C: así se espera el clima este lunes

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El calor no dará tregua este lunes, pero tampoco las lluvias. El pronóstico para San Luis Potosí anticipa una jornada con temperaturas de hasta 37 grados y tormentas que podrían aparecer durante la tarde, principalmente en algunas regiones del estado.

La Zona Centro tendrá una máxima de 28 grados y mínima de 15, con posibilidad de lluvias y chubascos puntuales por la tarde. El viento del noreste podría alcanzar rachas de hasta 40 kilómetros por hora, especialmente en zonas serranas.

En el Altiplano, el termómetro alcanzará los 32 grados, con una mínima de 16. La región también tiene pronóstico de lluvias y tormentas puntuales, además de viento del sureste con rachas de 40 km/h o más durante la tarde.

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La Zona Media será más calurosa, con temperaturas de hasta 34 grados y mínima de 18. También se esperan lluvias y chubascos por la tarde, mientras que en las sierras las rachas de viento podrían superar los 50 km/h.

Donde el calor será más intenso es en la Huasteca, donde se prevé una máxima de 37 grados y mínima de 21. A pesar de las altas temperaturas, también existe posibilidad de lluvias, tormentas y chubascos durante la tarde.

Así, el panorama para este lunes combina calor durante buena parte del día y un aumento en las condiciones para lluvia hacia la tarde, por lo que las precipitaciones podrían presentarse de manera puntual y acompañadas de actividad eléctrica y viento.