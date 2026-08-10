Un herido tras choque en contención de vía a Matehuala
El conductor perdió el control al subir el puente del Acceso Norte y terminó obstruyendo un carril
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Un conductor resultó lesionado luego de que el automóvil que conducía se impactara contra un muro de contención en la carretera Matehuala, a la altura del puente del Acceso Norte.
Los hechos se registraron antes de las 19:00 horas del domingo, cuando el conductor de un automóvil sedán circulaba sobre la carretera Matehuala con dirección al Distribuidor Juárez.
Al llegar a la parte ascendente del puente del Acceso Norte, el conductor perdió el control hacia su izquierda y se impactó contra el muro de contención. Tras el choque, el vehículo dio medio giro y terminó en sentido contrario, obstruyendo uno de los carriles de circulación.
Paramédicos acudieron al lugar para brindar atención al conductor, quien posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
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Peritos de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas del percance.
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