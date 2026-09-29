Sonora, lista para impacto del huracán

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Hermosillo, Son.- Ante el avance del huracán Polo, que se prevé toque tierra en Sonora este martes, autoridades estatales y municipales reforzaron las acciones preventivas, mientras se pidió a habitantes de zonas susceptibles a inundaciones evacuar.

Como parte del operativo fueron habilitados 144 refugios temporales en distintos municipios, instalados en espacios públicos como gimnasios, auditorios, casas de cultura y planteles educativos, con apoyo de los ayuntamientos, DIF municipales, universidades y organismos públicos y privados.

Por recomendación de Protección Civil, se determinó suspender las actividades escolares presenciales durante martes y miércoles en los 72 municipios de Sonora y en todos los niveles educativos y en ambos turnos.

En Empalme, las autoridades municipales iniciaron ayer la evacuación preventiva de familias que viven en sectores considerados de alto riesgo.

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El crucero turístico Grand Princess canceló el arribo que tenía programado al puerto de Guaymas para el 30 de septiembre. Princess Cruises informó a los pasajeros que la ruta fue ajustada como medida preventiva para mantener al barco alejado de la trayectoria del fenómeno y priorizar la seguridad de quienes viajan a bordo y de la tripulación.

Se esperaba que Polo tocara tierra en Sonora durante la madrugada de este martes.