Cómo seguir usando WhatsApp si no registro ni número con la CURP
El Gobierno y la CTR garantizan la seguridad en el proceso de vinculación de número telefónico con CURP.
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Lafecha límite para vincular tu número telefónico con tu CURP
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se acerca. Se dice que las personas que no cumplan con este trámite se quedarán sin WhatsApp, pero la realidad es otra.
Y es que tendrás otras alternativas para seguir comunicándote a través de dicha aplicación de mensajería. Si quieres saber cómo, en Techbit te lo decimos.
Si bien este registro es obligatorio, todavía hay personas que se resisten a realizarlo por motivos como la privacidad de sus datos. No obstante, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CTR) ha asegurado que serán protegidos.
Sea la razón por la que sea, debes saber que existe una alternativa segura para no perder el acceso a WhatsApp, y consiste en utilizar la aplicación sólo con una red WiFi.
Sin embargo, es importante mencionar que eso implica ciertas limitaciones como la incapacidad para ejecutar las verificaciones necesarias de tu cuenta.
¿A qué se debe lo anterior? Al no contar con un número activo, dejarás de recibir los códigos de verificación.
Además, toma en cuenta que con esta modalidad el uso de la app depende totalmente de una conexión de Internet. Ello quiere decir que únicamente cuando tengas acceso al WiFi podrás enviar y recibir mensajes.
Otra opción es utilizar WhatsApp Web o la versión Escritorio mediante la función "Dispositivos vinculados"; pero ojo porque en ambos casos, si tu sesión se cierra ya no podrás abrirla otra vez.
Recuerda que, si no cumples con el registro de tu línea telefónica antes de la fecha límite, quedarás incomunicado y no podrás enviar o recibir mensajes y llamadas que no sean de emergencia.
Tampoco podrás cumplir con otros trámites que soliciten un número de celular activo.
Ahora bien, de acuerdo con la CTR, los únicos dispositivos que quedan exentos de la vinculación son las tarjetas loT y aquellas que no tengan la capacidad de recibir señales de comunicación.
Tanto el Gobierno de México como la CTR han hecho hincapié en que el proceso de vinculación es seguro, afirmando que ningún organismo federal podrá acceder a los datos del usuario, sólo las compañías telefónicas.
Si aún con eso tienes dudas, acércate a tu compañía telefónica para resolverlas o recibir mayor orientación.
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