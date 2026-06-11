Cómo seguir usando WhatsApp si no registro ni número con la CURP

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La

para vincular tu número telefónico con tu

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se acerca. Se dice que las personas que no cumplan con este trámite se quedarán, pero la realidad es otra.Y es que tendráspara seguir comunicándote a través de dicha aplicación de mensajería. Si quieres saber cómo, ente lo decimos.Si bien este registro es obligatorio, todavía hay personas que se resisten a realizarlo por motivos como la privacidad de sus datos. No obstante, la(CTR) ha asegurado que serán protegidos.Sea la razón por la que sea, debes saber que existe unapara no perder el acceso a WhatsApp, y consiste en utilizar la aplicación sólo con una red WiFi.Sin embargo, es importante mencionar que eso implica ciertascomo la incapacidad para ejecutar lasde tu¿A qué se debe lo anterior? Al no contar con un, dejarás de recibir losAdemás, toma enque con esta modalidad el uso de la app depende totalmente de una. Ello quiere decir que únicamente cuando tengas acceso al WiFi podrásmensajes.Otra opción es utilizaro la versión Escritorio mediante la función ""; pero ojo porque en ambos casos, si tuyaabrirla otra vez.Recuerda que, si no cumples con el registro de tu línea telefónica antes de la, quedarás incomunicado yenviar o recibirque no sean de emergencia.Tampoco podrás cumplir con otrosque soliciten unAhora bien, de acuerdo con la CTR, los únicos dispositivos que quedan exentos de la vinculación son lasy aquellas que no tengan la capacidad de recibir señales de comunicación.Tanto elcomo la CTR han hecho hincapié en que el proceso de vinculación es seguro, afirmando que ningún organismo federal podrá acceder a los datos del usuario, sólo lasSi aún con eso tienes, acércate a tupara resolverlas o recibir