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Un recién nacido, de aproximadamente tres horas de vida, fue localizado en un predio del pueblo de San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lo auxiliaron y solicitaron atención médica para trasladarlo a un hospital.

Mediante un comunicado, se informó que el hallazgo ocurrió luego de que una mujer de 28 años escuchó el llanto del bebé en uno de los predios ubicados en el andador Cempasúchil, por lo que alertó a los policías y los condujo hasta el lugar donde se encontraba el menor.

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Los oficiales llegaron al sitio después de recibir un aviso del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, que reportó por frecuencia de radio la presencia de un menor de edad en situación de riesgo.Al encontrarlo, los uniformados lo cobijaron para protegerlo y lo cargaron mientras esperaban la llegada de los servicios de emergencia. Durante ese tiempo, vecinos de la zona ayudaron a resguardarlo de la lluvia.Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron para valorar al recién nacido y determinaron que presentaba signos vitales estables. Posteriormente, lo trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.La SSC informó que el bebé quedará bajo el resguardo de las autoridades correspondientes, que serán responsables de proporcionarle los cuidados necesarios.Por su parte, personal de la dependencia analiza las grabaciones de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar y localizar a la probable responsable de los hechos.