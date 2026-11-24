¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Conoce cómo trabajan los estudios independientes, móviles y grandes editoras, y qué decisiones de diseño, producción y distribución dan forma a los videojuegos.

Cómo se hacen los videojuegos: los estudios detrás de lo que se juega en el celular

Si algo demostró el boom con el GTA VI, es que los videojuegos (móviles, de consola u online) no son una cuestión menor. La espera de trece años por la última versión tuvo su traducción en sus cifras astronómicas. Según DE-CIX, durante su activación el tráfico en los puntos de intercambio de internet de esa compañía rondó un 25% por encima de una semana típica de inicios de 2026.

Es un caso récord y paradigmático, pero es también un síntoma de algo más grande. Según la consultora Newzoo, el mercado global de videojuegos superó en 2025, por primera vez, los 200,000 millones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los juegos ya no son solo juegos, y eso incluye a los de consola, a los móviles y a los de casino, que ganan espacio en la pantalla del celular.

Creadores de entretenimiento: las empresas detrás de la pantalla del celular

El teléfono es hoy la consola más popular del planeta. De acuerdo con Newzoo, los juegos móviles generaron el 55% de los ingresos del sector en 2025 y reunieron a casi 3,000 millones de jugadores.

Varios gigantes llegaron al celular desde otros terrenos. Electronic Arts, a través de EA Mobile, y Zynga mantienen divisiones con catálogos muy extendidos: Los Sims, Need for Speed o FarmVille.

Otros estudios nacieron pensando en la pantalla táctil. Supercell construyó su prestigio con Clash of Clans, Clash Royale, Brawl Stars y Hay Day. King convirtió los puzles en hábito con la franquicia Candy Crush Saga. Y Garena es sinónimo de Free Fire.

Mecánicas atrapanters y divertidas: diseñar para que el jugador vuelva

Cambian los géneros, pero la ambición es la misma: que el jugador vuelva mañana. La mayoría de los títulos móviles se descargan gratis y se financian después, con compras dentro de la aplicación o con publicidad. Por eso el trabajo del estudio no termina el día del estreno.

Los equipos operan con un modelo de servicio en vivo: eventos por temporada, desafíos diarios, pases de temporada y actualizaciones que agregan personajes o mapas cada pocas semanas. Detrás hay áreas de analítica que miden en qué nivel abandonan los usuarios y cuánto dura cada sesión, y que prueban dos versiones de una misma pantalla para ver cuál funciona mejor.

Ese ciclo explica por qué un juego puede cambiar tanto en un año y por qué los estudios exitosos mantienen plantillas estables mucho después del lanzamiento.

Desde algo simple como un "gato" virtual hasta la biblioteca de 878 slots de Pragmatic Play, con demo gratis, el objetivo de los diseñadores es entretener y que los jugadores encuentren una combinación justa entre novedad y familiaridad.

Diseño cooperativo y sesiones cortas

En 2026 conviven juegos muy simples, como las nuevas versiones del Buscaminas, con megaproducciones como GTA VI.

La entrega de Rockstar ofrece un mundo abierto que dobla en tamaño al de GTA V y da mayor protagonismo a la meteorología, en colaboración con The Weather Channel. El estudio no introdujo microtransacciones ni usó IA generativa para producir los detalles, y apenas unas horas después del lanzamiento, el juego ya sumaba 99 sobre 100 en Metacritic.

En el juego cooperativo móvil, el reto es otro. Cuando varios jugadores comparten una partida de diez minutos, el diseño tiene que coordinar mecánicas que se complementen (uno cura, otro ataca, otro defiende), una comunicación que funcione sin teclado y una progresión que premie al grupo sin dejar atrás a quien juega menos.

Ninguna de esas decisiones se toma en un solo escritorio ni se hace en poco tiempo. Los diseñadores definen las reglas, mientras que los programadores sostienen servidores que sincronizan partidas sin retrasos. Producción ajusta calendario y presupuesto, y la editora decide cuándo y dónde se publica.

Páginas apócrifas, una amenaza para jugadores móviles en 2026

La popularidad tiene su lado oscuro. Durante El Buen Fin, la Policía Cibernética detectó y desactivó 60 páginas apócrifas con precios engañosamente bajos, según informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez. La capital potosina cerró sin denuncias por fraude cibernético, pero la táctica se repite en el gaming.

Las autoridades advierten sobre enlaces falsos que prometen monedas virtuales o mejoras gratuitas y que, en realidad, buscan robar credenciales de acceso y datos bancarios vinculados al celular. El informe de Verizon de 2026 sitúa en 15% el peso global de las técnicas de ataque apoyadas por IA generativa.

Un título móvil suele involucrar a un estudio que lo desarrolla, una editora que lo distribuye y pruebas en mercados específicos antes del lanzamiento mundial.

Si un juego todavía no está disponible en México, la página que promete descargarlo "antes que nadie" merece sospecha y un doble chequeo. Antes de instalar algo, conviene identificar en la tienda oficial desarrollador, editora y etapa de lanzamiento, y mantener el dispositivo actualizado y protegido.