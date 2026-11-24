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Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, compartió una reflexión en la que externó que la satisfacción de su trabajo "está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero".

Ronald Johnson destaca avances en seguridad y migración

En sus redes sociales, el embajador Johnson compartió imágenes junto al presidente Donald Trump, a quien expresó que es un honor servir a su lado.

"Desde que conocí a Donald Trump, me han inspirado su extraordinaria energía y su amor por nuestro país. Su labor como líder del mundo libre es exigente y siempre me ha dejado claro que la mía también lo sería. Tenía razón. Ser Embajador en México implica atender día y noche temas de migración ilegal, combate al narcotráfico, cárteles, la frontera, agua, medio ambiente, asuntos espaciales, una relación comercial de un billón de dólares y mucho más" escribió.

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"Sí, hay momentos agradables, pero la verdadera satisfacción de este trabajo está en saber que nuestros esfuerzos están salvando vidas y contribuyendo a un mundo más seguro y próspero", agregó el diplomático estadounidense.

Seguridad y cooperación en la frontera México-Estados Unidos

Señaló que ahora se tiene la frontera más segura de la historia; una reducción de más del 40 % en las muertes por fentanilo; la detención en México de cinco de los 10 fugitivos más buscados por el FBI; más agua entregada a los agricultores de Texas que en la última década; avances sin precedentes en el tratamiento de las aguas residuales del río Tijuana; "y mucho más".

"Sí, todavía tenemos mucho por hacer, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad del camino. Es ´America First´ y el hemisferio occidental vuelve a ser una prioridad. ¡Es un honor servir a su lado, señor Presidente!", expresó Ronald Johnson.

En las imágenes compartidas, el embajador aparece junto a otros funcionarios de su país como el secretario de Estado, Marco Rubio, y junto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. También muestra la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.