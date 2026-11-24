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La conductora de televisión Inés Gómez Mont recuperó su libertad en Estados Unidos (EU), luego de pagar una fianza y salir del centro de detención migratoria Broward Transitional Center, en Florida, donde permaneció bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) desde el pasado 30 de octubre, informó el diario El País.

Con esta medida, la también actriz evitó, al menos por el momento, ser deportada a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) tiene pendientes tres órdenes de aprehensión en su contra; una por su probable participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos por defraudación fiscal.

De acuerdo con El País, Gómez Mont tenía programada una audiencia ante un Juez migratorio el pasado jueves 12 de noviembre para impugnar su detención y solicitar su libertad bajo fianza. Después de esa comparecencia, su nombre desapareció de los registros públicos de personas detenidas por el ICE.

La conductora, quien cuenta con nacionalidad mexicana y española, fue detenida hace casi cuatro semanas en Florida por irregularidades en su situación migratoria. Desde entonces, permaneció bajo custodia de las autoridades estadounidenses, mientras la Fiscalía mexicana continuaba con las gestiones para conseguir su entrega.

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El pasado 10 de noviembre, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reiteró durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo (CSP) que el caso estaba en manos de la FGR y, sobre la posibilidad de una extradición o deportación, señaló que solicitaría a la institución detalles del procedimiento.