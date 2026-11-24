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La presidenta Claudia Sheinbaum presentará un balance de indicadores que se publicaron durante 2026 y destacó que durante el trimestre de julio a septiembre, el Producto Interno Bruto (PIB) registró un incremento real de 0.9% a tasa trimestral y 3.3% a tasa anual, en mayo desde 2023.

"Hay indicadores muy buenos... que nunca, o bueno, que ninguna de las instituciones financieras internacionales nos querían reconocer, incluso nacionales. De acuerdo con el INEGI en el trimestre, julio, septiembre de 2026, el producto Interno Bruto registró un incremento real del 0.9%, recuerden que en 2023 fue un año de un crecimiento del PIB de más del 3%, confirmando la solidez y el ritmo de expansión de la economía mexicana", expresó.

Durante la conferencia matutina de este martes 24 de noviembre, la mandataria indicó que las actividades primarias presentaron un crecimiento de 0.3% a tasa trimestral y de 1.5% a tasa anual, mientras que las actividades secundarias incrementaron a 0.4% y 2.7% y las terciarias, 1.2% y 3.6%.

En Palacio Nacional, también indicó que de acuerdo con estimaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el valor de producción de las empresas constructoras en México aumentó 15.7% anual y 2.9% mensual en septiembre de 2026.

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Así, el sector acumuló 12 meses consecutivos de crecimiento mensual. También, el personal ocupado aumentó 1.6%, las horas trabajadas, 2.2% y las remuneraciones medias reales, 1.3%.

"Entonces, está creciendo la economía y es producto de la obra pública, de la vivienda, del esquema de inversiones mixtas que definimos y también del incremento de la producción manufacturera, particularmente en electrónica, pero son buenas noticias. Hoy va a salir el de Inversión Extranjera Directa. Les adelanto que de nuevo, es récord de inversión extranjera directa en el país. Lo va a sacar más tarde en la Secretaría de Economía", explicó.