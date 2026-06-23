Localizan sin vida a presunto agresor de la GCE en San Ciro

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Un presunto integrante del grupo que atacó a elementos de la Guardia Civil Estatal en San Ciro de Acosta fue localizado sin vida durante el operativo desplegado en la Zona Media, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado.

De acuerdo con la dependencia, el hombre habría sido herido cuando los agentes repelieron la agresión y después fue abandonado por sus acompañantes durante la huida.

En las mismas acciones fueron aseguradas varias camionetas que presuntamente habrían sido utilizadas en el ataque. Las unidades fueron encontradas abandonadas y quedaron a disposición de la autoridad competente.

La SSPC también confirmó la detención de una persona por su probable participación en los hechos, por lo que fue puesta a disposición para ser investigada.

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El operativo continúa con apoyo de autoridades federales y de entidades vecinas para ubicar al resto de los presuntos involucrados. La agresión dejó como saldo un oficial muerto y otro lesionado.