Tatiana Clouthier anuncia encuentro con habitantes de Santa Catarina

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Tatiana Clouthier, exaspirante a la coordinación estatal de Morena en Nuevo León, anunció un encuentro con habitantes de Santa Catarina este miércoles 21 de octubre como parte de su movimiento "Todos Con Conciencia", impulsado tras perder ante Clara Luz Flores, quien perfila competir con el partido guinda en las elecciones del 2027.

Por medio de un anuncio posteado en su cuenta de Instagram, la extitular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Exterior, compartió que la visita con la ciudadanía se realizará este día a las 6:30 de la tarde en el Salón Pichito's Place, ubicado en Avenida Manuel Ordoñez 2834, cumbres de Santa Catarina Segundo Sector.

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La invitación con el sello "Santa Catarina con Conciencia", forma parte del movimiento que impulsó para crear una nueva etapa de participación ciudadana en la entidad, esto luego de que expresara su rechazo a la designación de Clara Luz Flores por parte del partido guinda.En este sentido y como parte de su nueva etapa de participación en la política del movimiento de la 4T, la exsecretaria de Economía aseguró que "Nuevo León no se entrega y no se entrega a cualquiera" e hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al movimiento que encabeza."¿Qué sigue es la gran pregunta? Pues déjenme decirles que es lo que sigue. Lo que sigue es seguir creando conciencia para que la gente tome las mejores decisiones y que entendamos que en Nuevo León se nos respeta, que Nuevo León no se entrega y no se entrega a cualquiera y que la sociedad tiene derechos a elegir cuando toma decisiones entre los mejores y no entre los menos peores", expresó en un videomensaje que compartió en redes sociales.En este sentido convocó a los habitantes de Nuevo León a que se integren para seguir creando conciencia: "¿Quién está detrás de todo este movimiento? detrás de este movimiento estas tú, estas tú ciudadano que te importa, y te interesa y te comprometes en el quehacer de la sociedad y que te gusta participar para tener una mejor comunidad", manifestó.Finalmente enfatizó que lo que quiere Nuevo León es "que la transformación se dé" de la mano de cada ciudadano y ciudadana y garantizó que desde su movimiento "no hay mano negra"."Aquí no hay mano negra, mano de chango, no hay mano de nada. Lo que quiere Nuevo León y lo que queremos y estamos buscando es que la transformación se dé y esa solamente se da de la mano de cada uno de los ciudadanos, por eso es a donde vamos, a cada uno de los rincones de esta sociedad para poder conversar con el ciudadano, darle la cara y decirle que queremos que las cosas mejoren en el estado", puntualizó.