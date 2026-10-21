¿Qué pasa cuando freestyleros reales toman lugar frente a una cámara de cine?

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Pues una película de coming of age en la que la música, los versos improvisados y las peleas vocales en la calle son parte fundamental del contexto.

"Los días de Poncho", que llega hoy a competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia, es la ópera prima de Faustino Alanís quien visitó lugares de peleas raperas para primero ir confeccionado la historia y después, conocer a quienes sin tener lo contemplado, se sumarían a su elenco.

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Además del propio protagonista (Axel Shuarma, "Lluvia" y "Tus dos muertos"), que antes de ser actor estuvo en ese mundo, están Haxah, Trip Om, Axel "Red Alerta" y ShahMat.La cinta cuenta la vida de un adolescente que deja de ir a la escuela intentando encontrar su propia voz a través del freestyle, al tiempo que su papá (Adrián Vázquez, "Placa de acero") lo obliga a trabajar con él en la repartición de gas.El freestyle es la habilidad de rapear y crear versos improvisados pare hablar de un tema y se ha extendido a calles donde hay "contiendas" ante público, buscando ser el mejor."Le quería encontrar a Poncho un anhelo, de romper y soñar, porque siempre queremos hacer algo independientemente de la escuela y el trabajo. Tenía varios amigos dentro de la comunidad del freestye, que es muy importante culturalmente en los barrios y colonias y así empecé a ver imágenes, yendo al Monumento a la Madre a ver sus batallas", recuerda Alanís, el realizador."Los versos (de la película) no los escribí yo, fue totalmente virtud y talento de los actores que se dedican a eso de forma amateur y hasta profesional, hay mucho de improvisación y por eso me interesaba que fueran los personajes de ahí", apunta."Los días de Poncho" es el trabajo de tesis con la que Alanís se graduó en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Morelia es su primera parada festivalera, donde pretende estar en los siguientes meses, para después buscar lanzamiento comercial.El guion lo escribió durante la pandemia inicialmente como un corto con la idea de explorar una relación entre un padre y su hijo. A eso se sumó el fenómeno de que durante el Covid-19 la entrega de gas jamás se suspendió y que varios jóvenes dejaron la escuela para trabajar" Yo perdí a mi papá muy joven y quería contar eso, las masculinidades y cómo a veces es difícil la comunicación con los padres y me gustaba mucho explorar los oficios. Lo del rap y el hip hop, el freestyle, vino después. Siendo yo director y viendo la importancia del arte, le di eso al personaje", apunta.Asur Zagada ("El traspatio" y "La zona") completa el elenco interpretando a la mamá de la protagonista.