Pemex reporta acciones contra huachigas

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Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que para combatir el robo de gas, se han desplegado a 5 mil 800 elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para asegurar ductos de todo el sistema.

"Desde que inició la administración, nos hemos concentrado en la primera revisión de los ductos (...) Se presentó el dato de denuncias que tenemos que hacer de manera regular como empresa, el dato que se presentó de 10 mil denuncias que hacemos ante la Fiscalía, tiene que ver con esta revisión, este celaje que estamos haciendo de manera constante en los ductos", explicó.

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Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, Carpio Fragoso señaló que cada que se detectan irregularidades a través de la plataforma tecnológica de control y adquisición de datos en tiempo real conocida como sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), se investiga y se realizan detenciones."Cada que detectamos a través del SCADA, el sistema es cada que tenemos en la empresa, mandamos la señal a los operativos, llegan, ubican, tenemos que levantar la denuncia, se han hecho detenciones, etcétera, pero llegamos a reparar. Eso es lo importante del celaje que estamos haciendo", destacó.Por otro lado, subrayó que para combatir este delito se implementaron robots en los ductos para vigilarlos y se ha modernizado el sistema para detectar anomalías. El director de Pemex destacó que actualmente se produce 7.5% más gas que en 2024, lo que representa 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.