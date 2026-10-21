logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Fotogalería

Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Pemex reporta acciones contra huachigas

Producción de gas en Pemex crece 7.5% en 2026 pese a combate contra huachigas.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 02:38 p.m.
A
Pemex reporta acciones contra huachigas
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Juan Carlos Carpio Fragoso, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que para combatir el robo de gas, se han desplegado a 5 mil 800 elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para asegurar ductos de todo el sistema.


      "Desde que inició la administración, nos hemos concentrado en la primera revisión de los ductos (...) Se presentó el dato de denuncias que tenemos que hacer de manera regular como empresa, el dato que se presentó de 10 mil denuncias que hacemos ante la Fiscalía, tiene que ver con esta revisión, este celaje que estamos haciendo de manera constante en los ductos", explicó.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Durante la conferencia matutina de este miércoles 21 de octubre, Carpio Fragoso señaló que cada que se detectan irregularidades a través de la plataforma tecnológica de control y adquisición de datos en tiempo real conocida como sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), se investiga y se realizan detenciones.
      "Cada que detectamos a través del SCADA, el sistema es cada que tenemos en la empresa, mandamos la señal a los operativos, llegan, ubican, tenemos que levantar la denuncia, se han hecho detenciones, etcétera, pero llegamos a reparar. Eso es lo importante del celaje que estamos haciendo", destacó.
      Por otro lado, subrayó que para combatir este delito se implementaron robots en los ductos para vigilarlos y se ha modernizado el sistema para detectar anomalías. El director de Pemex destacó que actualmente se produce 7.5% más gas que en 2024, lo que representa 4 mil 916 millones de pies cúbicos diarios.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Pemex reporta acciones contra huachigas
      Pemex reporta acciones contra huachigas

      Pemex reporta acciones contra huachigas

      SLP

      El Universal

      Producción de gas en Pemex crece 7.5% en 2026 pese a combate contra huachigas.

      El Tricolor Femenil suma patrocinador
      El Tricolor Femenil suma patrocinador

      El Tricolor Femenil suma patrocinador

      SLP

      El Universal

      El vicepresidente Enrique Nieto destacó la importancia del respaldo comercial para el futbol femenil.

      Enfermera de Tijuana acusa que utilizó guantes de plástico en parto
      Enfermera de Tijuana acusa que utilizó guantes de plástico en parto

      Enfermera de Tijuana acusa que utilizó guantes de plástico en parto

      SLP

      El Universal

      La denuncia de la enfermera Jesse Ramírez sobre insumos en el Hospital Materno Infantil de Tijuana fue respaldada por compañeros.

      Fiscalías reportaron 651 fosas clandestinas en México en 2025: ONG
      Fiscalías reportaron 651 fosas clandestinas en México en 2025: ONG

      Fiscalías reportaron 651 fosas clandestinas en México en 2025: ONG

      SLP

      El Universal

      Plataforma Ciudadana de Fosas advierte vacíos en identificación de víctimas y avances en investigaciones.