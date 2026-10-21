Elección en Brasil pone en pausa colaboración de Pemex con Petrobras

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el entendimiento de colaboración de Pemex con Petrobras está detenido por las elecciones en Brasil.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre qué pasaría con esta colaboración en caso de que Luiz Inácio Lula da Silva perdiera la elección presidencial ante Flávio Bolsonaro.

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"Hasta ahora quedó en el entendimiento y no se ha avanzado más, pues obviamente por la elección en Brasil. Entonces, creemos que podemos seguir avanzando, vamos a esperar", dijo la Mandataria."El objetivo es que ayuden en la exploración, principalmente", agregó.En junio, Petrobras y Pemex firmaron un Memorando de Entendimiento con el propósito de establecer una cooperación estratégica y técnica para evaluar, desarrollar y ejecutar de manera conjunta proyectos en la industria de los hidrocarburos.La alianza incluye el desarrollo de oportunidades en las áreas de exploración y producción y de procesos industriales, así como el intercambio de experiencias sobre aspectos regulatorios e institucionales del sector.