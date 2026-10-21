¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Champions League?
La Jornada 3 de la Champions League incluye partidos clave con Real Madrid y Bayern Munich.
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Este miércoles concluye la Jornada 3 de la Liga de Campeones de Europa; Real Madrid, Bayern Munich, Inter y Manchester United entran en acción
· Lille vs Galatasaray/ 10:45 horas/ HBO Max, TNT Sports y TNT
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· Como 1907 vs Manchester United/ 10:45 horas/ FOX One y FOX+
· Real Betis vs Feyenoord/ 13:00 horas/ FOX y FOX One
· Inter Milan vs Shakthar Donetsk/ 13:00 horas/ HBO Max, TNT Sports, FOX One y TNT
· Real Madrid vs RB Leipzig/ 13:00 horas/ FOX One y FOX+
· Aston Villa vs Viking FK/ 13:00 horas/ FOX One
· Bayern Munich vs Arsenal/ 13:00 horas/ HBO Max
· Sporting Lisboa vs LASK Linz/ 13:00 horas/ HBO Max y Space
· Club Brujas vs Lens/ 13:00 horas/ FOX One
Resultados de la Champions League
Estos fueron los resultados de ayer, en el inicio de la tercera fecha de la UEFA Champions League
· Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund
· Fenerbache 2-2 Slavia Praga
· PSG 4-2 Barcelona
· Manchester City 5-1 AEK Atenas
· Napoli 4-3 Bodo/Glimt
· Porto 0-1 PSV
· Roma 4-0 Slavia Bratislava
· Liverpool 4-3 Villarreal
· Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.
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