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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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Abandonan vehículo volcado en carretera Ríoverde

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¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Champions League?

La Jornada 3 de la Champions League incluye partidos clave con Real Madrid y Bayern Munich.

Por El Universal

Octubre 21, 2026 02:29 p.m.
A
¿Cuándo y dónde ver los juegos de la Champions League?
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      Este miércoles concluye la Jornada 3 de la Liga de Campeones de Europa; Real Madrid, Bayern Munich, Inter y Manchester United entran en acción


      · Lille vs Galatasaray/ 10:45 horas/ HBO Max, TNT Sports y TNT

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      · Como 1907 vs Manchester United/ 10:45 horas/ FOX One y FOX+
      · Real Betis vs Feyenoord/ 13:00 horas/ FOX y FOX One
      · Inter Milan vs Shakthar Donetsk/ 13:00 horas/ HBO Max, TNT Sports, FOX One y TNT
      · Real Madrid vs RB Leipzig/ 13:00 horas/ FOX One y FOX+
      · Aston Villa vs Viking FK/ 13:00 horas/ FOX One
      · Bayern Munich vs Arsenal/ 13:00 horas/ HBO Max
      · Sporting Lisboa vs LASK Linz/ 13:00 horas/ HBO Max y Space
      · Club Brujas vs Lens/ 13:00 horas/ FOX One

      Resultados de la Champions League
      Estos fueron los resultados de ayer, en el inicio de la tercera fecha de la UEFA Champions League
      · Sabah FK 1-2 Borussia Dortmund
      · Fenerbache 2-2 Slavia Praga
      · PSG 4-2 Barcelona
      · Manchester City 5-1 AEK Atenas
      · Napoli 4-3 Bodo/Glimt
      · Porto 0-1 PSV
      · Roma 4-0 Slavia Bratislava
      · Liverpool 4-3 Villarreal
      · Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid.

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