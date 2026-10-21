Recuerdos que inspiraron "Seis meses en el edificio rosa y azul"

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A mediados de los 90s el cineasta Bruno Santamaría Razo era un niño y donde vivía, al sur de la Ciudad de México, recuerda helicópteros volar, calles bloqueadas y a la gente decir que por ahí andaba Leonardo DiCaprio.

El actor estadounidense aún no salía con "Titanic", pero ya era uno de las nuevas figuras hollywoodenses gracias a filmes como "El enemigo" y "Rápida y mortal", al lado de Robert De Niro y Sharon Stone, respectivamente.

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Ahora, para "Seis meses en el edificio rosa y azul", su ópera prima de ficción, el realizador retomó esos recuerdos, pero su émulo entra al set montado en la Parroquía del Purísimo Corazón de María.La cinta que entra hoy a competencia en el Festival Internacional de Cine de Morelia está inspirado en su propia vida y los recuerdos de su familia, en el periodo en que su papá es diagnosticado con VIH lo que cambió la dinámica familiar.Tuvo su premier mundial en el marco de Cannes pasado, donde recibió críticas favorables."Mi mamá me dijo que cómo era posible que hubiera convertido tanto dolor en una belleza", cuenta Santamaría Razo.Bruno, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, es un director que viene del documental, teniendo en su filmografía "Cosas que no hacemos" y "Margarita"."Lo que permite la ficción es imaginar cosas y entrar, revertir las cosas, fue un proceso intuitivo, fue generar imágenes que no existían y eso me permitió entrar de manera libre al tema", subraya.Sofía Espinosa ("Gloria") interpreta a la mamá del personaje central (Jade Reyes), mientras que Gabino Rodríguez ("La niña en la piedra") al papá."Seis meses en el edificio rosa y azul" contó con el coacheo de la mamá de Bruno y, aunque no es su historia, si aportó elementos aprovechados por Espinosa."Un día Sofia me dijo ´tu mamá tuvo que aprender a sonreír y se ponía un lápiz en la boca (para ensayarla)´. Y era su manera de decir: yo no me voy a caer y encima, voy a tener una sonrisa en la cara", recuerda el director.Luego de su paso en el FICM la historia se presentará en FICUNAM el 7 de noviembre, apuntando su lanzamiento comercial para 2027 de la mano de Cine Caníbal.