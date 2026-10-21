Sheinbaum reconoce a embajador Johnson como aliado de México

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuvo que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, es un aliado de nuestro país en distintos temas.

En su conferencia mañanera de este miércoles 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que el embajador ha ayudado en temas como que Estados Unidos levantara el voto al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

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"Hay otros temas donde también el embajador nos ha ayudado a clarificar en Estados Unidos, temas que nosotros tenemos una perspectiva distinta en México."Ahora, hay temas en los que también no estamos de acuerdo y se los hemos manifestado de manera directa, ya sea personalmente o a través del secretario de Relaciones Exteriores, como aquel caso que fue a Sinaloa hablar de corrupción u otras veces que hace algunas declaraciones."Pero hay otros temas donde hay que decir que nos ha ayudado y hay que decirlo abiertamente, porque no tenemos ningún problema en decirlo. Y queremos la mejor relación con Estados Unidos, siempre con respeto a nuestra soberanía, con el respeto a nuestros connacionales en Estados Unidos, que se respeten todos los derechos humanos de los mexicanos en Estados Unidos y que se reconozca su trabajo", declaró.La mandataria federal reiteró su rechazo al uso político de México en medio del proceso electoral de los Estados Unidos.El pasado 13 de octubre, la presidenta reconoció al embajador de Estados Unidos en México como un buen aliado de nuestro país."Hay que decir que el embajador nos ayuda mucho, el embajador Johnson en los acuerdos con el Gobierno de los Estados Unidos."Es un buen aliado de México, no solamente para la negociación que tenemos de manera permanente, sino las medidas que hemos estado tomando", expresó.