Taxco, 20 años bajo el acoso criminal

Taxco, Gro.- A lo largo de 20 años, Taxco ha estado bajo acoso criminal. En esos años desfilaron gobiernos de todos los colores que terminaron sometidos, intimidados o coludidos por los capos en turno. En todo momento el crimen y la violencia se mantuvieron.

El inicio de la violencia en Taxco —recuerdan pobladores— fue durante el gobierno del panista Ramiro Jaimes Gómez (2005-2008). También recuerdan que quien era el jefe de escoltas de ese alcalde, José Ranulfo Zagal Maldonado, alias "El Rani", ahora está preso en el Altiplano pagando una condena de 70 años por secuestro y delincuencia organizada.

"El Rani", durante años, fue el líder de la organización criminal La Familia Michoacana en Taxco, Tetipac y Pilcaya. Desde que fue detenido, hace seis años, su hijo Roberto Carlos Zagal está a cargo.

Violencia y turismo en Taxco han ido de la mano, aunque en direcciones distintas. La violencia es cada vez más extrema y el turismo cada vez más raquítico.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Pobladores, empresarios y artesanos coinciden en que en los últimos 20 años el crimen ha ocupado un lugar protagónico en la ciudad.

Los años oscuros

En 2021, Mario Figueroa Mundo fue el candidato del partido Fuerza por México. Ganó la elección, comenzó su gobierno y luego se declaró morenista.

En tres años, Figueroa Mundo convirtió al municipio de Taxco en un terror constante: se dispararon los asesinatos y las desapariciones, mientras que la extorsión se profundizó. Desde que ganó la alcaldía, siempre estuvo señalado de ser el candidato de La Familia Michoacana. En su gobierno eso se concretó.

Figueroa Mundo entregó su Policía Municipal al grupo criminal. Los agentes eran los que desaparecían, los que asesinaban y los que extorsionaban. Nadie se salvaba de ellos.

Reporteros fueron privados de la libertad, comerciantes fueron asesinados, tortilleros y choferes del transporte público fueron blanco de ataques.

Con Figueroa Mundo, Taxco se convirtió en la joya de la corona criminal. Se impuso un control total en la distribución y venta de casi todos los productos.

Un mes antes de que concluyera la administración de Figueroa Mundo, la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) tomó el control de la Policía Municipal. Detuvo a 10 agentes, señalados por los delitos de asesinato y desaparición forzada.