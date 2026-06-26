Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

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La falta de información sobre cómo actuar ante un caso de acoso o violencia fue identificada como una de las principales barreras para que estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) accedieran a los mecanismos institucionales de apoyo, señaló la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud Torres.

La representante estudiantil informó que recientemente sostuvo una reunión con la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, con quien revisó la actualización del protocolo FASE, instrumento encargado de orientar la prevención y atención de este tipo de situaciones dentro de la universidad.

Explicó que, tras detectar que muchos alumnos desconocían a qué instancia acudir o cuáles eran los pasos para presentar una queja, se optó por reformular el documento para hacerlo más sencillo y accesible. La intención es que cualquier estudiante pueda identificar rápidamente las rutas de atención y los procedimientos disponibles.

"Veíamos que la principal dificultad de los alumnos era que no sabían hacia dónde acudir cuando tenían una situación así", expresó Jonguitud Torres, quien destacó que la nueva versión del protocolo presenta procesos más directos y concretos para facilitar su comprensión.

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La dirigente de la FUP consideró que estos ajustes contribuirán a fortalecer la atención de denuncias y el acompañamiento a las víctimas, además de acercar a la comunidad estudiantil a las herramientas que la universidad ha desarrollado para atender casos de acoso y violencia.