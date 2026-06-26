logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Fotogalería

¡ESPECTACULAR NOCHE DE FUTBOL!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

La FUP detectó desconocimiento entre alumnos sobre mecanismos de denuncia y apoyo institucional

Por Samuel Moreno

Junio 26, 2026 12:06 p.m.
A
Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      La falta de información sobre cómo actuar ante un caso de acoso o violencia fue identificada como una de las principales barreras para que estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) accedieran a los mecanismos institucionales de apoyo, señaló la presidenta de la Federación Universitaria Potosina (FUP), Daniela Jonguitud Torres.

      La representante estudiantil informó que recientemente sostuvo una reunión con la titular de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Olivia Salazar Flores, con quien revisó la actualización del protocolo FASE, instrumento encargado de orientar la prevención y atención de este tipo de situaciones dentro de la universidad.

      Explicó que, tras detectar que muchos alumnos desconocían a qué instancia acudir o cuáles eran los pasos para presentar una queja, se optó por reformular el documento para hacerlo más sencillo y accesible. La intención es que cualquier estudiante pueda identificar rápidamente las rutas de atención y los procedimientos disponibles.

      "Veíamos que la principal dificultad de los alumnos era que no sabían hacia dónde acudir cuando tenían una situación así", expresó Jonguitud Torres, quien destacó que la nueva versión del protocolo presenta procesos más directos y concretos para facilitar su comprensión.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      La dirigente de la FUP consideró que estos ajustes contribuirán a fortalecer la atención de denuncias y el acompañamiento a las víctimas, además de acercar a la comunidad estudiantil a las herramientas que la universidad ha desarrollado para atender casos de acoso y violencia.

      LEA TAMBIÉN

      "Bullying" persiste en facultades de la UASLP

      FUP confirma caso en Contaduría y señala que persisten denuncias en distintas facultades.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil
      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

      Actualiza UASLP protocolo para casos de acoso estudiantil

      SLP

      Samuel Moreno

      La FUP detectó desconocimiento entre alumnos sobre mecanismos de denuncia y apoyo institucional

      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx
      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx

      Video | PVEM paga millones para promover a Gallardo y Ruth: SinEmbargo.mx

      SLP

      SinEmbargo.mx

      Una investigación documenta pautas en redes, contratos y videos de Badabun para posicionar al gobernador y a la senadora

      Bloquean avenida San Lorenzo por falta de agua
      Bloquean avenida San Lorenzo por falta de agua

      Bloquean avenida San Lorenzo por falta de agua

      SLP

      Flor Martínez

      Interapas asegura que el suministro se restablecerá tras reparar la bomba del pozo San José

      Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre
      Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre

      Repatria INM a siete extranjeros en primer bimestre

      SLP

      Rubén Pacheco

      Efectuó tres deportaciones y tres retornos asistidos desde San Luis Potosí