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El avance del frente frío número 8 encendió las alertas en buena parte del país. Ante la llegada de fuertes rachas de viento, lluvias intensas y un marcado descenso de temperatura, Protección Civil anunció el cierre de puertos en ocho entidades de México durante este miércoles 25 de noviembre, una medida que busca prevenir accidentes y proteger a quienes realizan actividades marítimas.

Protección Civil ordena cierre de puertos por frente frío 8

Los estados contemplados en el aviso son Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Nuevo León, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca.

De acuerdo con la Conagua, el frente frío 8 dejará lluvias puntuales intensas en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

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En Campeche se esperan precipitaciones muy fuertes, mientras que Puebla tendrá lluvias fuertes. También se pronostican chubascos en el oriente y sur de México, así como en algunas zonas de la península de Yucatán.

Evento de Norte acompañará frente frío 8 con rachas intensas

Además del frente frío, mencionó que éste será acompañado del evento de Norte, que podría alcanzar rachas de entre 80 y 100 kilómetros por hora en Veracruz y en el istmo y golfo de Tehuantepec, en Oaxaca y Chiapas.

Aunque suele presentarse durante el otoño y el invierno, el fenómeno de Norte puede sorprender por la fuerza de sus ráfagas y los cambios que provoca en las condiciones del tiempo.

Se trata de un evento meteorológico caracterizado por la entrada de vientos fríos y secos provenientes del norte o noroeste. Generalmente está relacionado con el desplazamiento de frentes fríos que se originan en regiones de Estados Unidos y Canadá.

Su desarrollo ocurre cuando una circulación anticiclónica impulsa masas de aire frío hacia el sur. Al avanzar, estas corrientes generan vientos intensos sobre el golfo de México y las zonas cercanas.

En condiciones habituales, las ráfagas pueden superar los 20 kilómetros por hora, aunque durante episodios más severos llegan a rebasar los 100 kilómetros por hora.

Este fenómeno puede ocasionar complicaciones en el sector agropecuario, las operaciones portuarias, la pesca y las actividades marítimas. También representa un factor de riesgo para la navegación aérea y la industria petrolera.

De acuerdo con la clasificación utilizada por el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua, la intensidad de este evento se divide en cinco categorías, dependiendo de la velocidad de sus vientos.

La categoría débil comprende velocidades de 20 a 38 kilómetros por hora, mientras que la moderada abarca de 39 a 61 kilómetros por hora.

Cuando las ráfagas alcanzan entre 62 y 88 kilómetros por hora, el fenómeno se considera fuerte. Si llegan a velocidades de 89 a 117 kilómetros por hora, se clasifica como intenso.

Finalmente, cuando los vientos superan los 118 kilómetros por hora, el evento entra en la categoría severa.