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Para escuelas de Guerrero, 200 mdp de "fraudes" de García Luna

El INDEP prepara un informe sobre cuántos recursos se han entregado y cuántos inmuebles han sido donados

Por El Universal

Octubre 16, 2026 10:58 a.m.
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Para escuelas de Guerrero, 200 mdp de fraudes de García Luna
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      Al cuestionar a Mónica Fernández Balboa, del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), sobre cuántos recursos se han entregado y cuántos inmuebles han sido donados en los últimos dos años, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que la directora general de este organismo "no venía preparada" para rendir un informe detallado.

      "No venía preparada Mónica para dar todo el informe, pero nos preparamos de esta semana a la que viene, hacemos un informe completo del INDEP. (...) Podemos hacer una mañanera en donde se presente todo lo que se ha recuperado, a dónde se ha ido y los beneficios en general", refirió la mandataria.

      Durante la conferencia matutina de este viernes 16 de octubre, la jefa del Ejecutivo destacó que el gobierno federal está por entregar 200 millones de pesos recuperados de los "fraudes de (Genaro) García Luna" a escuelas de la montaña de Guerrero, por lo que reiteró que en próximos días alistarán un balance del INDEP.

      Por su parte, Mónica Fernández Balboa señaló que se recaudan fondos en eventos de comercialización, indicó que un porcentaje se destina al Fondo de Pensiones del Bienestar y el restante se aporta al Gabinete Social de la Presidencia de la República. A la par, dijo, se trabaja para dotar de insumos al Tianguis del Bienestar:

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      "Y hemos entregado aproximadamente, híjole, muchísima, muchísimos bienes en los ejercicios que hace la Secretaría de Gobernación, para poder llegar a todos los rincones que más los necesitan. No me atrevería a decir la cifra porque ya nos basamos en 500 millones o algo así, de poder entregar en bienes para el Tianguis del Bienestar", explicó la directora del INDEP.

      Señaló que a través de la liquidación de entidades que se administran y se encuentran desincorporadas o en liquidación, el INDEP ha obtenido recursos, especialmente de la Financiera Nacional para el Desarrollo, los cuales se canalizan al Fondo de Pensiones del Bienestar.

      "Llevamos entregados el año pasado, hicimos el corte con 800 millones y ahorita yo creo que espero que vamos a salir un poco más altos, vamos a salir con unos con más cantidades y estamos en este último trimestre del año, estamos reforzando acciones con los eventos de comercialización".

      "Estamos trabajando de la mano de aduanas, entonces son bienes muy interesantes y muy importantes porque vienen en la mayoría casi nuevos, porque son los que entran a través de estos procesos de incautación. Entonces los invitamos a que estén atentos en los próximos días haremos la publicación de las convocatorias a las subastas", expresó Mónica Fernández Balboa.

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