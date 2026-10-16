Día Mundial del Pan: ¿Por qué se celebra el 16 de octubre?

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Cada 16 de octubre, la gastronomía global dirige su mirada hacia un alimento fundamental en la dieta humana.

Las redes sociales facilitan que la comunidad conozca las fechas conmemorativas, y esta jornada distingue a un elemento imprescindible en las mesas de diversos continentes.

El Día Mundial del Pan reconoce el impacto social, cultural y alimentario de este producto, al tiempo que destaca la labor de los maestros panaderos que preservan su elaboración.

Unión Internacional de Panaderos establece Día Mundial del Pan

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¿De dónde surge la iniciativa para conmemorar este día?

La conmemoración oficial tiene sus antecedentes en el año 2006, cuando la Unión Internacional de Panaderos y Pasteleros (UIBC) estableció la fecha a nivel mundial. La elección del 16 de octubre coincide de manera intencional con el Día Mundial de la Alimentación, una jornada proclamada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

De acuerdo con la FAO, la coincidencia de ambas fechas busca sensibilizar a la población sobre los problemas alimentarios globales, fomentar la lucha contra el hambre y promover la seguridad alimentaria en las diversas regiones del mundo.

La FAO vincula Día Mundial del Pan con lucha contra el hambre

¿Qué datos históricos y curiosidades rodean a este alimento básico?

· Origen milenario (hace +14,000 años)

Las evidencias en el suroeste de Asia y Jordania muestran que se preparaban mezclas de cereales silvestres con agua mucho antes de que existiera la agricultura formal.

· Aporte egipcio (2600 a. C.)

Los antiguos egipcios perfeccionaron el uso de levaduras naturales para fermentar la masa, logrando piezas más esponjosas y con mayor volumen.

· Moneda de cambio

En el antiguo Egipto el pan tenía un alto valor económico, por lo que se utilizaba para pagar a los trabajadores y como ofrenda ceremonial.

· Origen de la palabra

El término "pan" proviene del latino pannus, que se traduce como "masa blanca".

· Llegada a México

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) destaca que la tradición panadera mexicana se transformó con la introducción del trigo tras la Conquista, dando origen a la gran diversidad de pan dulce y salado actual.

· Consumo responsable

El Instituto Latinoamericano de Cereales (ILAC) promueve aprovechar el pan duro o sobrante (para hacer pan molido, tostadas o postres) con el fin de evitar el desperdicio de alimentos.