Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

El retorno fue acompañado por autoridades y con apoyos básicos para garantizar un regreso seguro

Por El Universal

Noviembre 29, 2025 08:34 a.m.
A
Tras nueve años desplazadas, 34 familias tzotziles regresan a Chenalhó

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.- Después de nueve años de estar desplazados en San Cristóbal de las Casas, debido a conflictos políticos, sociales y por la violencia de grupos civiles armados, 34 familias (más de 240 personas) regresaron al ejido Puebla del municipio de Chenalhó, en la región Altos de Chiapas.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que los tzotziles volvieron el jueves, acompañados por la secretaria de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando, y el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca.

En un comunicado, señaló que el objetivo principal de ese esfuerzo ha sido garantizar un retorno digno, seguro y voluntario de las 34 familias agraviadas.

La labor de las instituciones gubernamentales aseguró un proceso ordenado con entrega de viviendas, y apoyos básicos de despensas, paquetes de salud e invernales y aves de traspatio para impulsar la autosuficiencia alimentaria.

Asimismo, la Secretaría de Protección Civil enfatizó que se garantiza un seguimiento social continuo y monitoreo permanente durante un año para asegurar la reconstrucción total del tejido social y el restablecimiento de los derechos de las familias.

Durante nueve años los desplazados vivieron en una casa en San Cristóbal de las Casas, rentada por el gobierno.

Otras 15 familias decidieron permanecer en San Cristóbal de las Casas y no retornar al ejido Puebla porque consideran que no existen condiciones de seguridad.

