Joaquín Guzmán López se declarará culpable
Ciudad de México.- El narcotraficante Joaquín Guzmán López, alias El Güero, uno de los hijos del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, aceptó declararse culpable de, al menos un cargo relacionado con tráfico de drogas, el próximo lunes ante una Corte de Distrito para el Norte de Illinois, en la ciudad de Chicago, indicaron este viernes medios mexicanos.
En esa misma Corte su hermano Ovidio tomó una decisión similar en julio pasado. Joaquín Guzmán López enfrenta, entre otros, cargos por narcotráfico, crimen organizado y posesión de armas de fuego.
La Corte precisó que la audiencia programada para el próximo lunes 1 de diciembre tiene como hora fijada las 13:30 horas y será para que Guzmán López cambie su declaración inicial de no culpabilidad.
El pasado 10 de noviembre se anunció que la audiencia Guzmán López, líder de Los Chapitos e hijo de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, fue aplazada.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El pasado julio, Ovidio Guzmán López, otro de los hijos de El Chapo y hermano de Joaquín, se declaró culpable de cuatro cargos relacionados con el narcotráfico ante un tribunal de Chicago como parte de un acuerdo con las autoridades cuyos términos no divulgaron.
no te pierdas estas noticias
Dan espaldarazo a Godoy en FGR
El Universal
La presidenta dijo que es una servidora pública de “principios”