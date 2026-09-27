Traslada GN a Ruffo a Ensenada

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Ciudad de México.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, preso por delitos de huachicol fiscal, salió este sábado del penal de máxima seguridad de El Altiplano luego de obtener prisión domiciliaria para continuar su proceso en Ensenada.

Salió acompañado de dos camionetas de la Guardia Nacional, que se hicieron cargo del traslado a su casa en Ensenada y de su custodia una vez que arribe.

Veronica Ruffo, hija del exfuncionario, dijo que desde este sábado la Guardia Nacional llegó al domicilio del Ruffo Appel, ubicado en la zona Centro de Ensenada, para confirmar que en esa dirección se cumplirá la nueva medida.

La hija del político y empresario aseguró que continuarán con la estrategia para la defensa y comprobar su inocencia. "Desde que él estaba dentro de El Altiplano, su cabeza giraba en torno a eso. En la información que me tenía, que nos tenía que dar para ayudarlo, pero cuando él estaba en El Altiplano lo importante era defenderlo (...), pero él siempre estaba muy enfocado a esclarecer la información de fondo, que es su inocencia", aseguró.

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