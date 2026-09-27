logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Fotogalería

West Elm abre sus puertas en The Park SLP

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Traslada GN a Ruffo a Ensenada

El exgobernador de Baja California fue trasladado para continuar su proceso por el caso de huachicol fiscal

Por El Universal

Septiembre 27, 2026 03:00 a.m.
A
Traslada GN a Ruffo a Ensenada
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Ciudad de México.- El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo, preso por delitos de huachicol fiscal, salió este sábado del penal de máxima seguridad de El Altiplano luego de obtener prisión domiciliaria para continuar su proceso en Ensenada.

      Salió acompañado de dos camionetas de la Guardia Nacional, que se hicieron cargo del traslado a su casa en Ensenada y de su custodia una vez que arribe.

      Veronica Ruffo, hija del exfuncionario, dijo que desde este sábado la Guardia Nacional llegó al domicilio del Ruffo Appel, ubicado en la zona Centro de Ensenada, para confirmar que en esa dirección se cumplirá la nueva medida.

      La hija del político y empresario aseguró que continuarán con la estrategia para la defensa y comprobar su inocencia. "Desde que él estaba dentro de El Altiplano, su cabeza giraba en torno a eso. En la información que me tenía, que nos tenía que dar para ayudarlo, pero cuando él estaba en El Altiplano lo importante era defenderlo (...), pero él siempre estaba muy enfocado a esclarecer la información de fondo, que es su inocencia", aseguró.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Detienen a conductor con cocaína y fentanilo
      Detienen a conductor con cocaína y fentanilo

      Detienen a conductor con cocaína y fentanilo

      SLP

      El Universal

      "Polo" amenaza con doble impacto
      "Polo" amenaza con doble impacto

      "Polo" amenaza con doble impacto

      SLP

      El Universal

      Baja California Sur, lista para recibir al huracán

      Alcalde detenido deja más de 100 mdp sin aclarar ante la ASF
      Alcalde detenido deja más de 100 mdp sin aclarar ante la ASF

      Alcalde detenido deja más de 100 mdp sin aclarar ante la ASF

      SLP

      El Universal

      La ASF halló un faltante en comprobación de obras y contratos por 100 mdp en Juchitán

      CSP defiende iniciativa
      CSP defiende iniciativa

      CSP defiende iniciativa

      SLP

      El Universal