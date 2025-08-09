Trata afecta a grupos indígenas: ONU

Ciudad de México.- La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México encontró que la trata de personas afecta a las comunidades indígenas de nuestro país, con mujeres y niñas como principales víctimas, especialmente en las modalidades de explotación sexual y servidumbre doméstica.

Indicó que la pobreza, marginación y discriminación histórica de este grupo de la población ha aumentado su vulnerabilidad, “condiciones que los tratantes han explotado”. “Asimismo, el crimen organizado ha lucrado con la explotación sexual al obligar a adultos y niños indígenas a actividades ilícitas”, destacó la UNDOC.

En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas este 9 de agosto, esta oficina de las Naciones Unidas en México presentó la campaña “Agentes de Cambio: saberes y resistencias frente a la trata”, para prevenir de la trata de personas en comunidades indígenas y afromexicanas.

Stacy de la Torre, oficial a cargo de UNODC México, indicó que hay compromiso para prevenir el delito de la trata de personas, centrada en las víctimas con pertinencia cultural y enfoque territorial.

Natalia Espinosa, coordinadora de la campaña Agentes de Cambio, dijo que esta estrategia responde al reconocimiento que tienen las mujeres. Incluso se tuvo que adaptar a las lenguas maternas porque “trata” y “delito” no son conceptos que estén presentes.