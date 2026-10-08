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Confirma CSP investigación por reclutamiento de mexicanos en Ucrania

Hasta ahora no hay contacto oficial con Ucrania; la Secretaría de Relaciones Exteriores podría intervenir si es necesario.

Por El Universal

Octubre 08, 2026 11:08 a.m.
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Claudia Sheinbaum Pardo / Foto: Archivo

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      La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que su gobierno revisa el supuesto reclutamiento de personas mexicanas en Ucrania, tras darse a conocer un video de un presunto mexicano vinculado a un cártel en territorio ucraniano.

      Acciones de la autoridad

      En su conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo mencionó que el caso fue presentado en el Gabinete de Seguridad "y se están haciendo las investigaciones para ver si son reales los videos o no".

      "Y en todo caso, cómo es que se llegan a incorporar mexicanos, en este caso, posibles pertenecientes a un grupo delictivo a una a un conflicto bélico que está ocurriendo en Europa", dijo.

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      ¿Cómo ocurrió el reclutamiento y cuál es el objetivo?

      "¿Se tendría presidenta algún indicio de cuál sería el objetivo de su presencia allá en Ucrania?", se le preguntó.

      "Más bien son reclutados. Se está revisando, porque todavía no es la certeza de que realmente los videos sean así, pero pueden ser reclutados por una empresa privada que participa en estos conflictos, por algún ejército de alguna entidad, de algún gobierno", expresó.

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      "Entonces se está revisando el caso, pero son reclutamientos que se hacen. Entonces, estamos revisando el caso primero para saber si es cierto o no el video; y segundo, pues ver cómo es que llegan estas personas a este lugar", indicó.

      Mencionó que hasta el momento no se ha tenido contacto con el gobierno de Ucrania y si es necesario, indicó que sería a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

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