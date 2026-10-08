Sheinbaum rechaza acusaciones de presión extranjera
El líder del PT, Alberto Anaya, afirmó que Estados Unidos presionó para un giro político en Morena
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"Es un absurdo", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que el líder del Partido del Trabajo (PT), Alberto Anaya, acusó que Morena cedió a presiones de Estados Unidos para definir las coordinaciones estatales rumbo a las elecciones de 2027.
En su conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo externó que "no tiene sustento" lo dicho por Anaya.
"Es un absurdo, realmente. No tiene ningún sustento lo que está diciendo. Y ya se sabe, a veces; Morena tiene un esquema, todo esquema es perfectible, el de cualquier partido político, pero Morena desde su formación tomó la decisión de que los coordinadores se eligieran por encuesta, y pues es el resultado de las encuestas.
"Y hay veces que no sale en la encuesta la persona que hubiera querido uno de los partidos políticos, otra persona, y pues hacen estas interpretaciones que no tienen ningún sustento", declaró.
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Alberto Anaya acusó a Morena de ceder ante las presiones de Estados Unidos en la elección de quienes coordinarán la Defensa de la Transformación y la Soberanía.
"Yo creo que hubo presión de los norteamericanos para un corrimiento al centro y a la centro derecha", denunció en entrevista de medios.
-¿Así ve a los coordinadores que se eligieron?, se le cuestionó.
-Ve a los personajes, velos. La presión norteamericana está más fuerte la que los pensó, respondió.
-¿Pero presione aquí a los gobernadores o a la propia Presidenta?
-A todo mundo, a todos los mexicanos. Estamos presionados. Hay interés de que el mundo dé un giro a la derecha y ve a América Latina como estamos.
Alberto Anaya reafirmó que el PT es un partido de izquierda y lamentó que desde Morena "no estamos trabajando en el interés de que cerremos filas para enfrentar las agresiones norteamericanas y de la derecha".
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