Certificaciones y financiamiento, los retos para Mipymes

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Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) de San Luis Potosí enfrentan como principales obstáculos las certificaciones y el acceso a financiamiento para incorporarse como proveedoras de las empresas transnacionales que llegan al estado, señaló Elia Korina Toro Reyna, directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento capitalino.

Explicó que el sector empresarial local presenta condiciones distintas de acuerdo con su giro, producto o servicio, por lo que el municipio busca generar puntos de encuentro con las nuevas inversiones. Como parte de esta estrategia se encuentra el catálogo de proveedores San Luis Capital, que actualmente reúne a más de 350 empresas.

Toro Reyna indicó que la mayoría de los negocios registrados están relacionados con el sector automotriz, debido a la presencia de las dos armadoras instaladas en San Luis Potosí, aunque el catálogo también contempla empresas de proveeduría indirecta y otros sectores.

Añadió que el Ayuntamiento realiza networking empresarial y foros de capacitación mensuales, además de otras actividades para facilitar la vinculación entre empresas, servicios que, aseguró, se ofrecen de manera gratuita.

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Sin embargo, señaló que las certificaciones exigidas para formar parte de las cadenas productivas representan uno de los principales retos para las Pymes, junto con las dificultades para acceder a financiamiento.