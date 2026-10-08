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Especial | El viacrucis de "Geral" por el IMSS

Se trata, apenas, de un caso de una joven que ha sufrido múltiples reprogramaciones de cirugía por falta de insumos y personal

Por Iván Edmundo Rodríguez

Octubre 08, 2026 11:27 a.m.
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Foto: Cortesía

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      Por falta de insumos y personal médico, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en San Luis Potosí retrasa una cirugía de una paciente con cálculo de conducto biliar, que la misma institución diagnosticó hace más de un mes atrás.

      Después de reprogramar en varias ocasiones una cirugía para remover el cálculo, Geraldine enfrenta una serie de aplazamientos, siendo la última para el pasado 7 de octubre. 

      Pero, al acudir a su procedimiento, autoridades de la clínica 2 del IMSS, nuevamente postergaron dicha cirugía sin proporcionar fecha específica, argumentando que no había personal médico en turno.

      El de "Geral", es sólo uno de los casos de muchos que se presentan en el sistema de salud y su reconocida falta de capacidad de atención ante la demanda de servicios.

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      EL VIACRUSIS 

      La joven ingresó al área de Urgencias de la Unidad Médica Familiar (UMF) número 2 el pasado 29 de agosto a causa de una molestia gastrointestinal. En esa consulta médica fue diagnosticada con una gastroenteritis, colitis y gastritis, cuyo origen se desconoce.

      Una semana después, "Geral" regresó a Urgencias, pero esta vez a la unidad 47 del IMSS, presentando ojos y piel amarillos. En esa ocasión la clínica realizó exámenes de laboratorio y fue enviada a la UMF número 2, en donde fue hospitalizada.

      Durante dicha hospitalización, le fueron realizados ultrasonido y radiografía, con los cuales, se confirmó el diagnóstico de cálculo de conducto biliar.

      Durante dos semanas, "Geral" estuvo esperando ser programada para cirugía e, incluso, en una ocasión la paciente fue ingresada a quirófano para que le fuera realizado un primer procedimiento llamado CPRE para remover el cálculo, pero la clínica argumentó la falta de insumos para realizarlo.

      Tras dos semanas de estar hospitalizada, fue dada de alta con medicamento, ya que el personal médico le indicó que no tenía caso tenerla internada hasta realizar el CPRE que fue programado para el 7 de octubre y una cirugía para remover la vesícula, misma que fue programada para el próximo 11 del mismo mes.

      El 6 de octubre, el personal le indicó que no había médico en turno para quitar el cálculo, por lo que tendría que regresar el 9 de octubre a Cirugía General, pero no para la intervención sino para reprogramarla, una vez más.

      Cabe destacar que, a decir del personal, de no realizarse el primer procedimiento, no será posible realizar la cirugía de remoción de vesícula que, por lógica, también será pospuesta.

      En tanto, "Geral" sigue en una larga e incierta espera, únicamente con cuidados paliativos.

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