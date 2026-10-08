Sheinbaum evita hablar de López Beltrán
El evento reunió a gobernadores y militantes en el Auditorio Nacional para celebrar el aniversario de Morena.
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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó hablar de la presencia de Andrés Manuel "Andy" López Beltrán en la celebración de los 15 años de Morena, este miércoles en el Auditorio Nacional.
En su conferencia mañanera de este jueves 8 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que Morena es el movimiento más importante del mundo.
"Ya le toca Morena", respondió al ser cuestionada sobre la presencia del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador en el Auditorio Nacional.
"¡Y qué bueno que se celebre, la verdad! Porque es el movimiento cercano al pueblo, yo diría, quizá, más importante del mundo. Y quien hoy está a cargo del partido y todos sus militantes, pues tienen que cuidarlo", declaró.
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Los 15 años de la fundación de Morena se celebraron la tarde de este miércoles en el Auditorio Nacional y entre los asistentes estuvieron todos los gobernadores, pero destacó la presencia de Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
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