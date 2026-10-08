Nueva ley no penaliza creación de memes: EFE

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Es falso que se haya aprobado en México una ley que busca sancionar con cárcel y multas millonarias a creadores de memes o burlas políticas contra el Gobierno, pese a que así lo aseguran internautas que distorsionan una propuesta legislativa impulsada por el Ejecutivo mexicano. El proyecto de ley realmente busca penalizar el uso de la identidad gráfica gubernamental en la comisión de delitos.

Publicaciones en X, Facebook e Instagram afirman que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, impulsó una ley que busca censurar la creación de piezas de contenido de humor político sobre el Gobierno, castigando con penas de hasta 7 años de cárcel y multas de 4 millones de pesos mexicanos (220.000 dólares estadounidenses) a los usuarios que publiquen este tipo de contenidos.

Así lo comentan algunos usuarios en redes sociales: "La ley antimemes está a nada de ser aprobada. Si publicas memes o imágenes de IA del gobierno o servidores públicos te esperan 7 años de cárcel o multas millonarias".

Otros mensajes en línea señalan que esta iniciativa legislativa ya ha sido aprobada por el Congreso mexicano.

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HECHOS: Las publicaciones en línea tergiversan un proyecto de ley que busca penalizar el uso de identidad gráfica gubernamental en la comisión de crímenes, como lo confirma una revisión de la iniciativa legislativa, en la que no figuran referencias a contenido humorístico ni memes.

Una propuesta distorsionada

Una búsqueda en la plataforma Sistema de Información Legislativa (SIL) conduce al texto inicial publicado el pasado 1 de junio de 2026, en el que el Gobierno de Claudia Sheinbaum propone una serie de cambios a la Ley de Protección de la Propiedad Intelectual.

El artículo por el cual se ha viralizado este proyecto es la propuesta de inclusión del artículo 403 Bis, en el cual se castiga el uso de la identidad gráfica institucional con la finalidad de cometer un delito. La penalidad contempla condenas "de tres a siete años de prisión y multa de diez mil unidades de medida" a quien utilice la identidad gráfica institucional "para inducir a error o engaño a una o más personas".

Una revisión del artículo y el proyecto de ley comprueba que no se menciona ni se hace alusión a sanciones o multas relacionadas con la creación de piezas de memes o contenido humorístico en contra del Gobierno. La iniciativa tampoco contempla acciones para limitar la libertad de expresión en línea.

Una iniciativa en proceso

Al texto original se le realizaron algunos cambios, como reducir las penas propuestas de tres a siete años de prisión a de uno a cinco años, modificaciones realizadas por las Comisiones Unidas de Justicia, de Economía, y de Estudios Legislativos, del Senado, antes de su debate en pleno.

El pasado 30 de septiembre la ley fue aprobada en la plenaria del Senado, con 72 votos a favor y 34 en contra. Ahora, está en la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación.

Si este ente la aprueba, pasará a ser firmada por el Ejecutivo y se publicará. Si los diputados deciden realizar cambios, el proyecto volverá al Senado para que se discuta de nuevo.

Lo que busca la propuesta del Ejecutivo es alinearse con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que exige, en el Capítulo 20, que sus firmantes tengan legislación estricta en temas de protección de Derechos de Propiedad Intelectual.

Adicional a esta reforma, el Poder Ejecutivo propuso también modificaciones a la Ley Federal del Derecho de Autor, que actualmente exime de responsabilidad a las plataformas en caso de que sus usuarios publiquen contenidos que la infringen. Sin embargo, con esta modificación se les podría asignar responsabilidad al no eliminar los contenidos y no tener protocolos ante infractores constantes.

Las críticas frente a esta ley señalan que la redacción del artículo 403 Bis podría abrir la posibilidad a censura y criminalización de la sátira en el futuro, al no definir de manera clara y precisa las conductas prohibidas.

En una entrevista con el diario mexicano El Economista, el caricaturista Chavo del Toro señaló que con esta iniciativa se busca inhibir la libertad de expresión satelitalmente. Asimismo, señaló que la aprobación de este tipo de proyectos genera preocupación ante la posibilidad de que "al rato cualquier político va a registrar su voz, va a registrar su imagen y te va a denunciar".

Por otra parte, el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, en entrevista con W Radio, expresó que "la redacción del 403 Bis, en donde claramente deja ambigüedades muy marcadas, esto se puede prestar efectivamente para sancionar a las gentes (sic)", señalando la posibilidad de censura.

En conclusión, no se ha aprobado una que criminaliza la creación de contenido satírico en México. Internautas tergiversan un proyecto de ley que buscan la protección de la propiedad intelectual y castigan el uso de la identidad gráfica estatal para cometer delitos.