Tromba agranda enorme socavón

Ciudad de México.- Los 2 millones de litros de agua que cayeron en 30 minutos ese domingo en la alcaldía de Iztapalapa provocaron el agrandamiento de un socavón en la colonia Renovación, lo que generó la evacuación de 27 personas y la afectación en 125 casas, mientras que la tromba que cayó también en el municipio de Los Reyes La Paz derivó en la suspensión parcial de la Línea A del Metro durante 24 horas y que decenas de viviendas se anegaran.

Las autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México, así como las alcaldías, brindaron apoyo para atender a los afectados que fueron miles que no usaron el servicio completo del Sistema de Transporte Colectivo (STC) así como sacar el agua de las vías del Metro o de las unidades habitacionales.

En el caso del socavón que se formó en la Avenida 5, a la altura de la Calle 4, por la lluvia fuerte de domingo pasó de cinco a 10 metros de extensión diámetro por lo que se detectó riesgo en cinco lotes y por ello fueron desalojadas 27 personas de las cuales 20 se están quedando en el Centro de Cuidados de la Súper Manzana 4 de la Unidad Habitacional Vicente Guerrero.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, señaló que actualmente está pendiente un dictamen estructural para las viviendas, el cual, aunque no se ha hecho, por seguridad y prevención, se llevó a cabo la evacuación. Dijo que la Secretaría de Vivienda los apoyará con una renta mensual de 4 mil pesos hasta por tres meses o en la reubicación en hoteles.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aseguró que los trabajos de reparación de la oquedad de nueve metros de profundidad tardarán menos de un mes, mientras se arregla el tramo del colector que provocó el hoyo, se rellena y se compacta.

En tanto, en la zona, vecinos de la Avenida 5, donde se creó la oquedad, dicen temer que se vuelva a formar algo similar, pues se trata de una calle con al menos cinco baches y tres viviendas con cuarteaduras. “Ya no me siento seguro”.

Tras las intensas lluvias que se registraron este domingo hubo daños en 125 viviendas y seis establecimientos comerciales, dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

En el Hospital General de Zona 53 del IMSS el líquido se introdujo por la tarde del domingo y afectó algunas áreas, entre ellas la de Urgencias, por lo que algunos pacientes tuvieron que ser llevados a otras clínicas y a otros los subieron al primer piso.