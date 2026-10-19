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"Trudy" y frío afectarán al país

El SMN pronostica fuertes lluvias y oleaje elevado en el occidente

Por EFE

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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"Trudy" y frío afectarán al país
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      Ciudad de México.- El huracán "Trudy", de categoría 2, mantiene este domingo la amenaza de lluvias y oleaje de hasta seis metros en el occidente mexicano, mientras un frente frío favorece precipitaciones extraordinarias en el sureste y su masa de aire polar provoca fuertes vientos y un descenso térmico.

      En conjunto, los distintos sistemas favorecerán lluvias de fuertes a extraordinarias en zonas de 16 de los 32 estados mexicanos, mientras que en las restantes se esperan chubascos o precipitaciones aisladas.

      El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, a las 09:00 horas, "Trudy" se encontraba a 185 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes y a 180 kilómetros al oeste-suroeste de Playa Pérula, ambos en Jalisco.

      El ciclón avanzaba paralelo a la costa hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 165 kilómetros por hora y rachas de 205.

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      El organismo retiró la prevención por vientos de huracán entre Manzanillo, Colima, y Cabo Corrientes, pero estableció una por vientos de tormenta tropical desde Playa Pérula hasta San Blas, Nayarit, incluidas las islas Marías.

      Simultáneamente, el frente frío provocará lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias, superiores a 250 milímetros, en zonas de Veracruz, Tabasco y Oaxaca, y de entre 150 y 250 mm en Chiapas.

      Además, lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, con lo que 16 de los 32 estados mexicanos enfrentarán lluvias de torrenciales a fuertes; aunque la otra mitad enfrentará chubascos y lluvias aisladas.

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