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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) podrá restringir de manera inmediata el acceso a sus instalaciones a estudiantes cuyas conductas representen un riesgo para la seguridad, sin que ello implique la suspensión de sus estudios, establecen los Lineamientos para la Atención de Trastornos de la Conducta, emitidos por la máxima casa de estudios.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con el documento, la disposición se aplicará como una medida cautelar inmediata, sin que esto signifique una suspensión de estudios.

Los lineamientos, que entraron en vigor el 24 de noviembre, establecen que las autoridades universitarias deberán implementar estrategias para detectar y atender oportunamente posibles trastornos de la conducta, así como prevenir situaciones que comprometan la integridad de los estudiantes, de terceros o del patrimonio universitario.

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Para ello, deberán capacitar al personal docente y administrativo en la identificación de indicadores de riesgo y establecer canales confidenciales mediante los cuales estudiantes, profesores, trabajadores, padres de familia o tutores puedan informar sobre amenazas, agresiones o conductas que representen algún peligro.

Detalles confirmados

Cuando se requiera, las autoridades universitarias crearán comités de Seguimiento y Atención a los Trastornos de la Conducta, encargados de analizar los casos y elaborar planes de intervención individualizados.

Estos comités deberán contar con un representante del Programa Universitario de Salud Mental y Emocional (PUSME) y serán los responsables de determinar si existen riesgos que ameriten restringir el acceso de algún estudiante a las instalaciones universitarias.

En caso de que las conductas analizadas constituyan una falta a la disciplina universitaria, se iniciará el procedimiento correspondiente.

Las autoridades de los planteles deberán acompañar a los estudiantes y a sus responsables durante el desarrollo de su vida escolar y dar seguimiento al programa de atención hasta su reincorporación física a las instalaciones o la determinación de una suspensión definitiva.

Los lineamientos también contemplan la posibilidad de dar aviso a las autoridades competentes en materia de protección de niñas, niños y adolescentes cuando los padres o tutores no atiendan las comunicaciones de la Universidad o se opongan a la suspensión de la asistencia a las instalaciones, pese a existir un riesgo acreditado mediante una valoración clínica especializada.

En el caso de los estudiantes mayores de edad, las autoridades de los planteles deberán comunicarse directamente y de manera privada con ellos para informarles sobre las conductas detectadas.

La valoración interdisciplinaria y la implementación de los planes individualizados requerirán el consentimiento expreso y por escrito de los alumnos, quienes participarán en la definición de los ajustes correspondientes para su atención y reintegración académica.

El acuerdo establece que durante estos procedimientos deberán respetarse los principios de confidencialidad, no estigmatización, autonomía progresiva, interés superior de la niñez, proporcionalidad, educación inclusiva y presunción de capacidad.

En el documento, la Rectoría señala que la violencia recurrente en los entornos cotidianos de adolescentes y jóvenes ha provocado un incremento de las conductas violentas o trastornos de la conducta, con repercusiones directas en la comunidad universitaria.

Ante ello, establece la necesidad de implementar políticas de prevención y atención temprana que garanticen los derechos a la educación y a la salud mental, así como la seguridad de la comunidad universitaria.

El documento también establece la creación del Consejo Asesor para la Atención de la Salud Mental, Adicciones y el Bienestar Emocional de la UNAM, que deberá instalarse dentro de los 30 días hábiles siguientes a la entrada en vigor de las disposiciones.