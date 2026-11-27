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Carlos Santamaría, un egresado de Ingeniería Física de la Facultad de Ciencias de la UASLP y el atleta de ultra resistencia consiguió en 2015 un Récord Guinness al completar la ruta de Alaska a Tierra del Fuego en 117 días y cinco horas, superando la marca anterior de 125 días; ahora busca imponer otra marca en bicicleta estática.

A los 22 años, recién egresado de la UASLP, Santamaría emprendió este desafío que exigió preparación física, organización y capacidad para resolver las dificultades de una travesía de miles de kilómetros.

Antes de conseguirlo, ya había realizado recorridos de larga distancia, entre ellos viajes en bicicleta de San Luis Potosí a Acapulco, de Alaska a México y de San Luis Potosí a Guatemala y Belice.

Recordó que durante el recorrido de Alaska a México no contó con patrocinios, por lo que tuvo que resolver por cuenta propia aspectos como el alojamiento y la alimentación. La experiencia, explicó, le enseñó a confiar en sus capacidades y a reconocer que los objetivos que parecen lejanos pueden alcanzarse con entrenamiento, esfuerzo y preparación.

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Su trayectoria deportiva comenzó con el taekwondo, disciplina en la que obtuvo cinta negra y representó a la UASLP en dos ocasiones en la Universiada Nacional. Posteriormente se dedicó al ciclismo de larga distancia, donde encontró una actividad en la que podía desarrollar su capacidad de resistencia.

Años después, su experiencia lo llevó a participar en Habilidad Física 100 México, producción de Netflix que reunió a 100 deportistas de distintas disciplinas para enfrentar pruebas de fuerza y capacidad física. Santamaría representó al ciclismo y, aunque fue eliminado en una prueba de agarre y resistencia de brazos, consideró la experiencia una oportunidad para medirse con atletas de alto nivel.

Fotos: UASLP

Actualmente, Santamaría se dedica a impartir conferencias motivacionales y a promover proyectos deportivos. Señaló que los conocimientos adquiridos en Ingeniería Física, particularmente en estadística y análisis numérico, siguen presentes en su trabajo y en la manera en que prepara sus proyectos.

Entre sus próximos objetivos está buscar los apoyos necesarios para intentar establecer un nuevo récord: recorrer la mayor distancia en una bicicleta estática durante una semana. La marca que busca superar es de 1,998 kilómetros en siete días, y su intención es realizar el desafío en San Luis Potosí, en un espacio público.

Más allá de sus logros deportivos, el egresado mantiene un vínculo cercano con la Universidad. Recordó a sus compañeros de Ingeniería Física, a quienes considera amigos para toda la vida, y reconoció el nivel académico de quienes compartieron con él las aulas.

También destacó la oportunidad de representar a la institución en competencias deportivas como una de las experiencias más significativas de su etapa universitaria.

"Es una universidad que da muchas facilidades para hacer deporte. A mí la experiencia de ir a la universidad representando a mi universidad fue la cosa más bonita", expresó.

Por ello, invitó a los jóvenes que están por elegir una carrera a aprovechar las opciones académicas y deportivas que ofrece la UASLP, y a combinar su formación profesional con la actividad física.