Vamos a modernizar salud: Presidenta
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Ciudad del Carmen, Camp.- Ante quejas de desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y retraso en trámites para solicitar insumos, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió —al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, a modernizar todo el sistema de salud en México y agilizar procesos con la ayuda de un equipo de trabajo integrado por estudiantes mexicanos, por lo que rechazó contratar empresas privadas para el proyecto.
"Como decía el presidente López Obrador: ´Me canso ganso´ que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución, nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo. De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea (...) Lo voy a ir informando y voy a consultar con los médicos, con las enfermeras para que me digan si es cierto, no es cierto y cómo vamos avanzando".
En su discurso, Sheinbaum Pardo criticó las fallas en logística para garantizar insumos y los oficios que deben entregar los directores de hospitales, por lo que aseguró que la modernización estará a cargo de jóvenes egresados de universidades públicas.
"Voy a convocar a los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, del Poli [IPN], de la UNAM. Porque ni modo que contratemos una empresa para esto".
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
"El Gullit" Peña se registra con Morena para buscar la alcaldía de León
Pulso Online
El exfutbolista de la Selección Mexicana presentó su solicitud
Detienen a cinco por ataques con bombas molotov a edificios públicos en Jalisco
Pulso Online
Grupo violento causó destrozos en el Congreso y el Poder Judicial.
Sheinbaum anuncia modernización digital del sistema de salud en México
El Universal
Se contratarán especialistas y se mejorará la logística para evitar desabasto en hospitales públicos.