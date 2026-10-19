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Vamos a modernizar salud: Presidenta

Por El Universal

Octubre 19, 2026 03:00 a.m.
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Vamos a modernizar salud: Presidenta
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      Ciudad del Carmen, Camp.- Ante quejas de desabasto de medicamentos, protestas de personal médico y retraso en trámites para solicitar insumos, la presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió —al estilo del expresidente Andrés Manuel López Obrador—, a modernizar todo el sistema de salud en México y agilizar procesos con la ayuda de un equipo de trabajo integrado por estudiantes mexicanos, por lo que rechazó contratar empresas privadas para el proyecto.

      "Como decía el presidente López Obrador: ´Me canso ganso´ que vamos a modernizar todo el sistema de salud. Es como una revolución, nada más que es digital. Es una transformación digital para beneficio del pueblo. De eso se trata lo que vamos a hacer, la próxima semana en una mañanera lo vamos a presentar, ya se los dejé de tarea (...) Lo voy a ir informando y voy a consultar con los médicos, con las enfermeras para que me digan si es cierto, no es cierto y cómo vamos avanzando".

      En su discurso, Sheinbaum Pardo criticó las fallas en logística para garantizar insumos y los oficios que deben entregar los directores de hospitales, por lo que aseguró que la modernización estará a cargo de jóvenes egresados de universidades públicas.

      "Voy a convocar a los jóvenes del Tecnológico Nacional de México, del Poli [IPN], de la UNAM. Porque ni modo que contratemos una empresa para esto".

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