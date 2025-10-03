Vándalos manchan protesta de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- A 57 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el Comité Pro Libertades 68 salió a las calles a denunciar que la represión contra la libertad de manifestarse se mantiene a pesar de los cambios de gobierno, debido a que en todo el país y el mundo las autoridades hostigan, persiguen, acosan y castigan a quienes protestan contra un presente violento.

“¡No fue una matanza, fue un genocidio!”, aseguró Félix Hernández Gamundi, al advertir que los responsables de la noche de Tlatelolco siguen sin ser juzgados por sus crímenes por la protección de las mismas personas que han criminalizado al movimiento.

Sin embargo, por lo menos cuatro grupos del llamado bloque negro, contingentes ajenos a la marcha conmemorativa, se infiltraron en el movimiento para saquear negocios —incluso joyerías— y prenderles fuego, causar destrozos, hacer pintas en bardas y paredes, y lesionar a policías y periodistas.

Mientras realizaban su labor informativa, reporteros y fotógrafos fueron agredidos por el grupo de encapuchados. A golpes, pedradas, palazos y puñetazos hirieron a la prensa bajo el argumento de que no podían hacer registros de video o fotos de las agresiones en el enfrentamiento contra los agentes.

Los ataques estallaron después de que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron repeler la violencia física con polvo de extintores y gases, descritos como “irritantes y picosos” por manifestantes afectados. En consecuencia, los autodenominados Jóvenes Anarquistas se fueron sobre los asistentes y equipos de comunicadores que laboraban en el lugar.

Al menos un caso ocurrió mientras Ramkar Cruz, de Foro TV, estaba al aire; dos encapuchadas lo golpearon. Otros periodistas heridos son Nicolás Corte, de Publimetro MX; David Patricio, de La Razón; David Deolarte, de La Prensa, y Juan Abundis, de Obturador.

La SSC capitalina informó que trabaja en la identificación de todas las personas que realizaron actos vandálicos y se apoya en la conformación de las carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.