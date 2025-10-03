logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ REENCUENTRO!

Fotogalería

¡FELIZ REENCUENTRO!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Vándalos manchan protesta de la CDMX

Los responsables de la noche de Tlatelolco siguen sin ser juzgados por sus crímenes: activista

Por El Universal

Octubre 03, 2025 03:00 a.m.
A
Vándalos manchan protesta de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- A 57 años de la matanza de estudiantes en Tlatelolco, el Comité Pro Libertades 68 salió a las calles a denunciar que la represión contra la libertad de manifestarse se mantiene a pesar de los cambios de gobierno, debido a que en todo el país y el mundo las autoridades hostigan, persiguen, acosan y castigan a quienes protestan contra un presente violento.

“¡No fue una matanza, fue un genocidio!”, aseguró Félix Hernández Gamundi, al advertir que los responsables de la noche de Tlatelolco siguen sin ser juzgados por sus crímenes por la protección de las mismas personas que han criminalizado al movimiento.

Sin embargo, por lo menos cuatro grupos del llamado bloque negro, contingentes ajenos a la marcha conmemorativa, se infiltraron en el movimiento para saquear negocios —incluso joyerías— y prenderles fuego, causar destrozos, hacer pintas en bardas y paredes, y lesionar a policías y periodistas.

Mientras realizaban su labor informativa, reporteros y fotógrafos fueron agredidos por el grupo de encapuchados. A golpes, pedradas, palazos y puñetazos hirieron a la prensa bajo el argumento de que no podían hacer registros de video o fotos de las agresiones en el enfrentamiento contra los agentes.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los ataques estallaron después de que oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) intentaron repeler la violencia física con polvo de extintores y gases, descritos como “irritantes y picosos” por manifestantes afectados. En consecuencia, los autodenominados Jóvenes Anarquistas se fueron sobre los asistentes y equipos de comunicadores que laboraban en el lugar.

Al menos un caso ocurrió mientras Ramkar Cruz, de Foro TV, estaba al aire; dos encapuchadas lo golpearon. Otros periodistas heridos son Nicolás Corte, de Publimetro MX; David Patricio, de La Razón; David Deolarte, de La Prensa, y Juan Abundis, de Obturador.

La SSC capitalina informó que trabaja en la identificación de todas las personas que realizaron actos vandálicos y se apoya en la conformación de las carpetas de investigación con la Fiscalía General de Justicia capitalina.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

“Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano”
“Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano”

“Ataques a cárteles pueden extenderse a suelo mexicano”

SLP

El Universal

Expertos alertan ante declaración de guerra de Donald Trump

Condena la UNAM actos vandálicos
Condena la UNAM actos vandálicos

Condena la UNAM actos vandálicos

SLP

El Universal

Prueba PISA no le sirve al país: titular de la SEP
Prueba PISA no le sirve al país: titular de la SEP

Prueba PISA no le sirve al país: titular de la SEP

SLP

El Universal

Mario Delgado rechaza la evaluación internacional ante diputados

Explota pipa con diésel en Los Mochis
Explota pipa con diésel en Los Mochis

Explota pipa con diésel en Los Mochis

SLP

El Universal