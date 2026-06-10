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Nacional

Ironiza Montiel con celebración de Vicente Fox por triunfo del PRI

El expresidente dijo que hay un renacer del tricolor en Coahuila

Por El Universal

Junio 10, 2026 11:00 a.m.
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Ariadna Montiel / Foto: Archivo

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      La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, ironizó sobre la celebración que realizó el expresidente panista Vicente Fox Quesada ante el triunfo del PRI en Coahuila, donde el partido tricolor se adueñó de los 16 distritos electorales en la entidad rumbo a la renovación del Congreso local.

      "Sale Vicente Fox muy emocionado, como no tienen triunfos, los poquitos que tienen les dan alegría y también se entiende. Pero lo que queda claro es que Fox nunca sacó al PRI de Los Pinos. Fue el gran traidor de la democracia", acusó en conferencia de prensa del martes 9 de junio.

      La líder morenista rechazó que el panista haya representado una verdadera transición democrática en México tras las siete décadas de gobernanza priista ininterrumpida.

      De acuerdo con Montiel Reyes, la llegada del PAN a la presidencia en el año 2000 fue un acuerdo del entonces presidente Ernesto Zedillo con sectores estadounidenses, por tensiones como el levantamiento zapatista y el Fobaproa.

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      "Así llega Fox, prometiendo que iba a echar a patadas al PRI de Los Pinos y que a la postre gobernó con ellos y que, en complicidad con ellos, quisieron detener a López Obrador, desaforándolo", dijo.

      La dirigente nacional retomó las acusaciones del expresidente tabasqueño y fundador del Movimiento de Regeneración Nacional, quien se ha referido a estos partidos políticos de oposición como "PRIAN".

      "Siguen juntos y seguirán, porque ahí están: en el basurero de la historia. Ahora Vicente Fox resulta que es su ideólogo y líder moral, cada quien", señaló.

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      Ante esta felicitación, el senador y presidente del PRI, "Alito" Moreno, agradeció al panista "en nombre del priismo de todo México" e hizo un llamado a sumar fuerzas para recuperar la "normalidad democrática" en el país.

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