Ucrania ataca instalaciones petroleras en Rusia y Crimea

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KIEV, Ucrania (AP) — Las fuerzas ucranianas atacaron instalaciones petroleras en Rusia y en la Ucrania ocupada, indicaron funcionarios de ambos países el lunes, como parte de su campaña destinada a hacer que Moscú pague un costo económico por la guerra.

Por otro lado, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, ha confirmado que Roman Abramovich actuó como intermediario para mensajes entre Kiev y Moscú.

Zelenskyy dijo a Sky News que el expropietario del Chelsea de la Premier League viajó a Kiev con un mensaje del presidente ruso, Vladímir Putin.

Zelenskyy dijo que Abramovich llevó el mensaje de que los rusos "quieren entender qué estamos dispuestos a hacer", y se había ofrecido a llevar una respuesta a Putin.

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Mientras tanto, la jefa de política exterior de la Unión Europea dijo que una nueva ronda propuesta de sanciones contra Rusia incluye 80 designaciones dirigidas al "complejo militar industrial" de Rusia, violadores de derechos humanos y propagandistas.

Kaja Kallas agregó en una conferencia de prensa después de una reunión de ministros de Defensa de la UE el lunes que las sanciones occidentales ya le han costado a Moscú un estimado de 1,2-1,5 billones de dólares.

El Ministerio de Defensa ruso indicó que sus fuerzas derribaron 310 drones ucranianos durante la noche hasta el lunes, incluidos aparatos sobre la región de Moscú, el oeste y el suroeste de Rusia, la Crimea ocupada por Rusia y los mares Negro y de Azov.

Rusia atacó a Ucrania con 155 drones, de los cuales las defensas antiaéreas ucranianas derribaron o neutralizaron 124, según la Fuerza Aérea de Ucrania.

Ucrania ataca sitios energéticos rusos

El Estado Mayor General de Ucrania señaló que las fuerzas ucranianas habían atacado durante la noche la región rusa de Krasnodar Krai. El Estado Mayor mencionó la base de trasbordo de petróleo Grushovaya, cerca de Novorossiysk. El complejo es uno de los mayores centros de trasbordo del sur de Rusia para petróleo y productos petrolíferos.

Las autoridades regionales rusas confirmaron que un dron ucraniano provocó un incendio en la instalación y añadieron que no hubo víctimas. Aunque no comentaron el alcance de los daños, afirmaron que 130 rescatistas y 39 unidades de equipo participaron en la extinción del fuego.

Preguntado sobre si Moscú está preocupada por la crisis de combustible en Crimea, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que el Ministerio de Energía y otras agencias están trabajando en un conjunto de medidas para responder a la situación.

"En efecto hay ciertos problemas en este momento", dijo Peskov. "Se están tomando medidas".

La "estación lineal de producción y despacho" Krasny Yar, en la región de Volgogrado, también fue alcanzada, indicó el Estado Mayor. Según el comunicado, se desató un incendio en el lugar. El gobernador ruso Andrei Bocharov no precisó qué produce la instalación, pero afirmó que no hubo heridos.

Ucrania también llevó a cabo ataques durante la noche en la base petrolera Semykolodezkaya, en la península de Crimea ocupada por Rusia, la noche del domingo, lo que provocó un incendio en la instalación. La base se utiliza para almacenar reservas de combustible que abastecen al ejército ruso, según el comunicado publicado en Telegram.

Las fuerzas ucranianas también atacaron un depósito de petróleo cerca de Feodosia, en Crimea, indicó el Estado Mayor General.

Zelenskyy envió un mensaje a Putin

Zelenskyy dijo que su mensaje fue que se reuniría con Putin "en cualquier momento" en cualquier lugar que no sea Rusia o Bielorrusia, y ya sea bilateralmente o con el presidente de Estados Unidos Donald Trump y líderes europeos.

Pero dijo que Ucrania no entregará la región del Donbás, actualmente parcialmente ocupada por Rusia.

"Fue el mensaje clave. Dije que no nos iremos y no saldremos de nuestro territorio", dijo Zelenskyy a Sky News.

Putin dijo la semana pasada que un empresario ruso, al que no identificó, viajó a Kiev el mes pasado y se reunió con Zelenskyy para escuchar su oferta de una reunión personal. El líder ruso rechazó la idea de una reunión, diciendo que no veía sentido en ella.

Ataques con drones hieren a civiles

Ataques con drones rusos durante la noche hirieron a civiles y dañaron edificios y negocios en las regiones de Járkiv, Dnipropetrovsk, Odesa y Chernígov, indicaron autoridades regionales.

El Servicio de Emergencias de Ucrania informó que cuatro personas resultaron heridas en la región de Dnipropetrovsk cuando los ataques alcanzaron edificios residenciales. En Odesa, tres personas resultaron heridas después de que un dron ruso impactara una parada de transporte público.

Por separado, un dron ucraniano impactó durante la noche un tren de pasajeros que iba de Moscú a Simferopol, en la Crimea ocupada, e hirió al maquinista y mató al asistente del maquinista, informó a primera hora del lunes el líder regional impuesto por el Kremlin, Sergei Aksyonov.

Aksyonov añadió que ningún pasajero resultó herido.

Pero todo el tráfico ferroviario de pasajeros en Crimea se detuvo tras el ataque, y los pasajeros fueron evacuados y se proporcionaron autobuses de reemplazo, informó en Telegram esa misma mañana el operador ruso Grand Service Express.